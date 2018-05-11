11 Mayıs 2018

Türk Telekom'un görme ve işitme engellilerin iç ve dış mekanlarda hayatını kolaylaştıran uygulaması 'Sesli Adımlar', Antalyalılarla buluşuyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde kurulumu yapılan uygulama ile görme ve işitme engelli vatandaşların Belediye binasında yönlerini kolayca bulmaları ve işlemlerini rahatlıkla gerçekleştirmeleri sağlanacak.

Uygulamanın kullanıma açılması sebebiyle Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 11 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenen törende konuşan Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, “Görme ve işitme engelli bireylerin açık ve kapalı mekanlarda kendi başlarına rahat ve güvenle hareket etmelerine yardımcı olmak amacıyla bir sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirdiğimiz Sesli Adımlar Projesi'ni Antalyalılarla buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde yaptığımız bu kurulum ile belediye binasına gelen görme engelli vatandaşlarımız uygulama sayesinde rahatlıkla yönlerini bularak, işlemlerini kolayca halledebilecek” dedi.

Önal: Herkes için erişilebilir iletişim

Türk Telekom olarak bölgesel, ekonomik, sosyal ve fiziksel eşitsizlikleri, teknolojinin fırsat eşitleyici gücüyle ortadan kaldırmaya çalıştıklarını belirten Ümit Önal, “Türk Telekom olarak tüm bireylerin bilgiye erişim imkanına sahip olmasını kurumsal sorumluluğumuz olarak görüyor, çalışmalarımızı 'herkes için erişilebilir iletişim' prensibi ile yürütüyoruz. Bu yaklaşımdan hareketle 2014 yılında hayata geçirdiğimiz Sesli Adımlar uygulaması, birçok yönden dünyada ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor. Tamamen ücretsiz olan uygulamamız sayesinde görme ve işitme engelliler, kamu binaları, üniversite kampüsleri, havalimanları, alışveriş merkezleri, başta olmak üzere büyük ve karmaşık alanlar içerisinde herhangi bir yardıma ihtiyaç duymadan o an nerede olduklarını öğrenebiliyor ve gitmek istedikleri yeri cep telefonları ile kolayca bulabiliyor” dedi.

9 ilde 38 farklı noktaya ulaştı, 30 bin kişinin hayatı kolaylaştı

Sesli Adımlar Projesini, sürekli olarak geliştirmeye devam ettiklerini ifade eden Önal, “İlk başta sadece görme engellilere yönelik olan uygulamamızın kapsamını bugün işitme engellilere de hizmet edecek şekilde genişletmiş bulunuyoruz. Türkçe ve İngilizce'nin yanı sıra yakın zamanda eklediğimiz Almanca ve Arapça dil destekleri ile birlikte kullanıcılar Sesli Adımlar'dan artık 4 dilde hizmet alabiliyor. Herhangi bir operatör sınırlaması olmadan tüm engelliler tarafından Türkiye'de 9 ilde 38 farklı noktada, yurt dışında ise 5 ayrı lokasyonda kullanılabilen uygulamamız, bugüne kadar yaklaşık 30 bin kişi tarafından indirildi ve 200 bin kereden fazla kullanıldı” diye konuştu.

Akıllı Şehir projesinde 2'nci faz 2018 sonunda

2 milyonu aşan nüfusu ile Türkiye'nin beşinci büyük şehri olan Antalya'nın, tarihi ve doğal zenginlikleri, turistik tesisleriyle, sayısız yerli ve yabancı turisti kendine çeken bir cazibe merkezi olduğunu vurgulayan Önal, Antalyalılara hizmet etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türk Telekom olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi ile işbirliklerinin 2015 yılından beri devam ettiğini belirten Önal, konuşmasında belediye ile ortaklaşa yürüttükleri Antalya Akıllı Şehir projesine de değinerek, saha çalışmalarını hızla sürdürdükleri projenin ikinci fazını 2018 sonunda hayata geçirmeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.

“Sesli Adımlarla engelleri aştık”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel ise yaptığı konuşmada, “Antalya'ya akıllı kent haline getirirken en büyük hedeflerimizden biri engelleri kaldırmak ve engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmaktı. Türk Telekom'un Sesli Adımlar Projesi bu konuda bize en büyük desteği sağladı. Sesli Adımlar'la engelleri aştık, Engelli vatandaşlarımız artık Belediye binamızdaki bütün hizmetlerden kolaylıkla faydalanabilecek” diye konuştu.