Setur Marinas, üst üste 4. kez Türkiye’nin En İyi İşyerleri arasında yer aldı

Setur Marinas, çalışan bağlılığı odaklı yürüttüğü İnsan Kaynakları çalışmaları doğrultusunda Best Employers Programı’nda En İyi İşyerleri arasında yer aldı. Best Employers Programı, İnsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanlığı alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden Kincentric’in 50 yılı aşkın süreyle çalışanlarla yaptığı ve işyeri mükemmelliğini ölçümlediği araştırmalara dayanıyor.

2022 yılında Türkiye’nin En İyi İşyeri “Kincentric Best Employer” ödülünü alan şirketler Çalışan Bağlılığının yanında “Çeviklik, Bağlı Kılan Liderlik ve Yetenek Odağı” endekslerine göre belirlendi.

Setur Marinas Genel Müdürü Emre Doruk, üst üste dördüncü kez ödülü kazanmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Performans sistemimiz ile çalışanlar daha özgürlükçü ve gerçekçi hedefler belirleyerek yıl içerisinde yöneticileriyle daimi bir diyalog yöntemiyle hedeflerini daha esnek yönetebiliyorlar. Sosyal aktiviteler ve birlikte paylaşılan zamanlara sıkça önem veriyoruz. Şirketimizde yaklaşık 3 senedir uygulanan bir hibrit çalışma sistemimiz mevcut. Bu sayede çalışanların iş-özel yaşam dengesini daha esnek yönetebilmelerine imkan verecek yenilikçi bir bakış açısıyla çalışma gün ve saatlerimizi yönetiyoruz. Dinleme ve ihtiyaca odaklı çalışmalarımızla, çalışanlarımızın istek ve beklentilerini yakından izliyoruz. Sene içerisinde oluşacak talep ve beklentileri anlayıp bu yönde aksiyonlarımızı hızlıca hayata geçiriyoruz. Şeffaf iletişim mottosuyla daima iletişim odaklı ve ulaşılabilir İnsan Kaynakları departmanı anlayışımızı ön planda tutuyoruz. Şirketimizdeki her türlü gelişmenin çalışanlarımıza özel planladığımız paylaşım toplantılarında en ince ayrıntılarıyla departman özelinde aktarımını yapıp çalışanlarımızın eşdeğer bilgide olmasını sağlıyoruz. Bu ödülü aldığımız için çok mutluyuz ve tüm İK süreçlerimizi çalışan mutluluğunu artırma hedefiyle sürdüreceğiz” dedi.