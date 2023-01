Şevket Saraçoğlu: 2023’te çalışan sayımızı yüzde 20 artırmayı planlıyoruz

Takip Et

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de enerji tasarruflu, çevreci, yenilikçi ürünleri ve ileri teknoloji çözümleri ile öne çıkan Mitsubishi Electric, 2022 yılında gerçekleştirdiği faaliyetleri ve 2023 planlarını açıkladı. Dünyada yaşanan olumsuz gelişmeler ve Türkiye’deki belirsiz ekonomik koşullara rağmen üst seviye ürünleri, ürün çeşitliliği ve satış sonrası sundukları ek hizmetler ile büyüme sağladıklarını belirten Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, 2023 yılı için olumlu mesajlar verdi.

"İklimlendirme ve fabrika otomasyon sistemlerinin tek çatı altında olduğu tek firmayız"

İklimlendirme ve fabrika otomasyon sistemlerinin aynı çatı altında olduğu yegâne firmayız. Mitsubishi Electric olarak veri merkezlerinden otellere kadar çok çeşitli ölçek ve özelliklerdeki yapılarda tercih edilen iklimlendirme çözümlerinden tek bir noktadan farklı lokasyonlardaki yapıları kontrol eden bina yönetim sistemlerine, enerji tüketimini azaltan elektrik sistemlerinden asansör ve yürüyen merdivenlerine kadar uzanan geniş bir ürün ve hizmet ağı sunuyoruz. Bu da bize ciddi anlamda bir avantaj, fark, sinerji yaratma imkânı sağlıyor. 2022 yılında geleceğin yeşil binaları için bütünsel çözümler sunduğumuz “Bina Sistemleri” projemizi hayata geçirdik. 2023 yılı için de “Veri Merkezleri” projemiz üzerinde çalışıyoruz ve sahip olduğumuz sinerjiyi çok daha ileri taşıyacak, paydaşlarımıza sunacağız.

"2023’te hizmet sınırımız Çin’e kadar ulaşacak"

Türkiye’deki operasyonlarımızda uzun yıllardır istikrarlı ve yükselen bir grafik sergiliyoruz. Mitsubishi Electric Türkiye olarak bu başarımız sayesinde Rusya-Ukrayna savaşından sonra uygulanan ambargolardan etkilenen Orta Asya’daki Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere birçok ülkenin fabrika otomasyon ve iklimlendirme sistemleri ürün ve hizmet satış hakkını 2022’de kazandık, İstanbul merkezli olarak çalışmalarımıza başladık. Uzun yıllardır çevre ülkelerde edindiğimiz tecrübemizle Çin’e kadar uzanan bu coğrafyada da 2023 yılında çok önemli fırsat ve başarılara imza atacağız.

"İklimlendirme sektöründe euro bazında yüzde 45 üzerinde büyüdük"

Tüm dünyadaki ve Türkiye’deki olumsuzluklara ve risklere rağmen 2022 yılında hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam ettik, mevcut ürün segmentlerimizde satışlarımızı artırdık ve mali yılımızı euro bazında yüzde 45’i aşan bir büyüme ile yaptığımız planlamanın daha da üstünde kapayacağımızı öngörüyoruz. Mitsubishi Electric olarak, farklı sektörlerden gelen hem lokal hem de global çok uzun yıllara dayanan tecrübelerimizi kullanmanın avantajını yaşıyoruz. Her dönemin ihtiyacına uygun olarak ürün çeşitliliğimizle, uyguladığımız yüksek teknoloji ve kalite standartlarının bu başarıya ulaşmamızda çok büyük payı bulunuyor. Özellikle patentli teknolojilerimizle ürettiğimiz ürünlerimizle farklılaşıyoruz, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO)’nun açıkladığı son istatistiklere göre uluslararası patent başvurularında ilk 5 içerisinde yer alıyoruz. Bu öncü çalışmalarımız doğrultusunda 2022 yılında bir ilke imza attık ve klimalarımızdaki garanti süresini, Satış Sonrası Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen 10 yıllık kullanım ömrü ile aynı süreye çıkardık. Mitsubishi Electric’te global olarak bir ilk olan bu uygulama ile aynı zamanda Türkiye klima sektöründe en uzun garanti süresini sunarak zaten herkesin dilinde olan “uzun ömürlü marka” imajımızı perçinlemiş olduk.

Pandemi ile önem kazanan iç hava kalitesinin 2023 yılında da binalardaki enerji verimliliği uygulamaları ile öne çıkacağını düşünüyoruz. Binalardaki artan izolasyon ve sızdırmazlıkların beraberinde getireceği havasızlık ve diğer olumsuzluklar için 1967 yılından beri yüksek Ar-Ge ile geliştirdiğimiz ve gene patentli teknolojimizle kendi alanında bir ilk olan Lossnay taze hava cihazlarımızla üst seviye enerji verimli havalandırma çözümleri sunuyor, bu alanda halen gelişme fırsatları görüyoruz ve ciddi yatırımlar yapmayı planlıyoruz. Önemli Ar-Ge bütçeleri ile oluşturduğumuz yeni premium ürünlerimizi de ayrıca 2023 yılında lanse ediyor olacağız. Tüketiciyi anlıyoruz, enerji maliyetleri yükseliyor ve daha tasarruflu ürünlere, her üründen maksimum karşılık almaya yönelik bir ihtiyaç var. Biz de istenilen bu konfor ve mutluluğu en üst seviyede sunacağız.

Çevreye duyarlı ve yüksek enerji verimliliği hedefleyen yeni çözümler

Genel olarak insana yatırımı önemsiyoruz. Bu gerek sunduğumuz ürünler ile daha konforlu alanlar yaratmak olsun gerekse şirket içi plan ve politikalarımız açısından olsun geçerli. Kurumsal sözümüz “Changes For The Better” yani “Daha İyisi İçin Değişim” anlayışı doğrultusunda her ürünümüzde temel felsefemiz; daha iyi kullanıcı deneyimi, daha yüksek enerji verimi ve daha düşük çevresel ekti. Japonya Kamakura'daki Bilgi Teknolojileri Ar-Ge tesisinde yer alan SUSTIE test merkezimizde gerçekleştirilen araştırma ve uygulama deneyleriyle, “sıfır enerjili bina uyumlu enerji tasarrufu teknolojilerinde” artan talebin geliştirilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İş planlarımızı yeni devreye girecek yönetmelikler de belirliyor. Bu yönetmeliklerin devreye girmesi ve pazar etkisinin artması, artan enerji maliyetleri gerek günlük yaşam gerekse üretim uygulamaları çerçevesinde çözüm ihtiyaçlarını da değiştirecek. Plan ve hazırlıklarımızı bu değişimi önceden irdeleyerek yapıyoruz. 2023 yılında teknolojik, yüksek enerji verimliliği sunan, çevreye duyarlı ürün ve hizmet kimliğimiz yine ön planda olacak.

"Fabrika otomasyonunda hedeflediğimiz büyüme rakamlarına ulaştık"

2021 yılında da etkileri devam eden COVID-19 salgınının dünya ekonomilerinde ortaya çıkarttığı tedarik zinciri kırılganlığı sorununun ve enflasyonist baskıların artmasıyla birlikte dünyanın birçok bölgesinde olduğu gibi bizim pazarlarımızda da bir baskı ortamı oluştu. 2022 yılı fabrika otomasyon ürün tedarik süreçlerindeki aksamaların en yüksek noktaya ulaştığı bir yıl oldu. Japonya merkezli tüm fabrikalarımızda üretim hatlarının verimliliği ve yeni üretim hatları oluşturulması adına verdiğimiz çabalarla mevcut müşterilerimize ürün tedariğinin etkilenmemesini sağlayarak verimli bir yıl geçirdik. Ayrıca 2022 yılında ortaya koyduğumuz genişleme stratejimizle daralan pazarların yerine yenilerini ekledik ve hedeflerimizi tutturduk. 2023 yılı da Avrupa bölgesinde gerileyen büyüme hedeflerinin ve tüm dünyayı saran enflasyon baskısının altında zor geçecek farkındayız ancak bölgemizde oluşan yeni pazarlardaki faaliyetler bu yavaşlamayı azaltacak, biz de bu pazarlarda aktif olarak yer alacağız ve büyüme hedeflerimizi revize etmeden yılı tamamlayacağımızı düşünüyoruz.

"Mitsubishi Electric’ten sanayiyi geleceğe hazırlayan yapay zekâ teknolojisi"

Yapay zekâ teknolojileri ile şekillenecek bir yılı daha yaşayacağımızı bekliyoruz. Hayatımızdaki yeri her geçen gün artan ve üretime de dâhil olan yapay zekâ, ürünlerinin parametrelerini ayarlama, sorunları arama, destekli ve kestirimsel bakım çalışmaları, ses ve yüz tanıma gibi birçok beceriye sahip. Zamanın bir adım ötesinde üretim gerçekleştirmek istiyorsak yapay zekâ teknolojilerini fabrika otomasyon sistemlerine de uygulamalıyız. Sanayi 4.0’a yanıt veren dijital fabrika konseptimiz e-F@ctory ve tescilli AI markamız olan MAISART (Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology) teknolojisiyle şirketlerin yapay zekadan maksimum fayda elde etmelerini sağlamak için 2023 yılında çalışmalarımıza devam edeceğiz.

"Türk sanayisini geleceğe hazırlıyoruz"

Dijitalleşme ve üretimde otomatikleşmenin öne çıktığı günümüzde sistemin eksiksiz ve hatasız bir şekilde sürdürülmesi, endüstriyel teknolojiler ve otomasyon sistemleriyle mümkün oluyor. Uzmanlık gerektiren görevleri gerçekleştirmek için gerekli esneklik ve ayarlanabilirlik olanakları sunan MELFA ASSISTA kolaboratif robotlarımızla insan iş gücünü asiste ederek üretime hibrit bir perspektif kazandırıyoruz. Türk sanayisinin en önemli kollarından biri olan ve dijitalleşmeye en hızlı cevap veren otomotiv sektörüne 2022 yılında sağladığımız faydadan dolayı çok memnunuz, 2023 yılında da büyük sanayicilerimize ve KOBİ’lere katma değer sağlamayı sürdüreceğiz.

"2023’te çalışan sayımızı yüzde 20 artırmayı planlıyoruz"

Mitsubishi Electric Türkiye olarak, şirketin stratejik hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak kurumsal ve bireysel kabiliyetlerin gelişimini çok önemsiyoruz. İnsan kaynakları süreçlerimizi bu amaç doğrultusunda esnek ve çevik araçlarla güçlendiriyoruz. Bu hedefin adımlarından birisi olan METR Akademi online eğitim platformumuzu 2022 yılında hayata geçirdik. 2023 yılı kurumsal çevikliğimizi, yeni nesil öğrenme çözümleri ve yapılandırılmış güçlü gelişim programları ile beslemeye devam ettiğimiz bir yıl olacak. Bununla birlikte genç mühendislerimizin bilgi ve kabiliyetlerine inanıyor ve onlara daha fazla iş imkânı yaratmak istiyoruz. Bu yönde attığımız her adımın Türkiye’nin geleceğine yaptığımız bir yatırım olduğunu biliyoruz. 2022 yılında hayata geçirdiğimiz “Yeni Mezun Programı” ile yeni mezun olan adayların, iş hayatına atacakları ilk adımda onların yanında ve yarınlarında olmayı hedefliyoruz. 2023 için istihdam hedefimizi ise mevcut çalışan sayımızı yüzde 20 oranında artırmak olarak belirledik.

Ekonomik verilerden bağımsız olarak sektördeki dinamiklere baktığımızda ise dijitalleşmenin insanların işsiz kalmasına yol açmayacağını, emek ağırlıklı çalışmadan daha çok zihinsel çalışmaya yönelimin olacağı bir sürecin geliştiğini ve hayatımızı şekillendirdiğini görüyoruz. Bu noktada en önemli konu, donanımlı insan kaynağını oluşturarak dijitalleşme sürecine hazırlanmak olacak. Biz de gelecek nesillerin eğitimine büyük önem veren bir marka olarak, uzun zamandır üniversitelerin mühendislik fakültelerinde fabrika otomasyon sistemleri “Eğitim Merkezleri” kurulmasına katkı sağlıyoruz. Bu anlamda 2023 yılında da eğitimi desteklemeye devam edeceğiz.

"Sürdürülebilirlik çerçevesinde global çapta önemli başarılara imza attık"

Şirketin 2022 yılı boyunca global olarak imza attığı sürdürülebilirlik çalışmalarına da değinen Şevket Saraçoğlu, “Mitsubishi Electric'in çevre girişimleri, “herkes için daha iyi bir gelecek sunmak amacıyla hava, kara ve su kaynaklarını kalbimiz ve teknolojilerimizle korumak" olarak belirlenen Çevresel Sürdürülebilirlik Vizyonu 2050 politikalarını yansıtıyor. Bu politika; enerji tasarruflu ürün ve sistemler ile son teknoloji altyapılar geliştirmeyi, global değer zincirinin çevresel etkilerini azaltmayı ve nihai olarak karbondan arındırılmış daha sürdürülebilir global bir çevreye ulaşmayı hedefliyor. Bu vizyon 2022’de yeni başarılar getirdi. Şirketimiz bu kapsamda uluslararası kâr amacı gütmeyen CDP kuruluşunun açıkladığı listede bir kez daha iklim değişikliği faaliyetleri için en yüksek A listesine girmeyi başardı. Mitsubishi Electric, iklim değişiklik kategorisinde beş farklı yılda ve su kategorisinde arka arkaya beş yıldır A Listesinde yer alıyor. Yine 2022 yılında dünya için çok önemli bir gelişme yaşandı ve şirketimizin 2020 yılında kurduğu net sıfır enerjili bina anlamına gelen ZEB (zero-energy building) konseptine sahip test merkezi SUSTIE® tesisi, ilk faaliyet yılında net enerji tüketimini yüzde sıfırın altına düşürerek tükettiğinden daha fazla enerji üretti. Aslında bu sonuç, ZEB düzeyinde bir operasyonun son derece rahat ve üretken bir iş ortamından taviz verilmeden yoğun nüfuslu kentsel bölgelerde bile hayata geçirilebileceğini ortaya koyuyor. Ek olarak SUSTIE, WELL sertifikasının en yüksek seviyesi olan Platin statüsü alarak kullanıcılarının sağlığını ve konforunu artıran bir bina olarak dünya standartlarında sertifikalandırıldı” diye konuştu.

"Üretim kapasitesi artacak"

Son olarak Türkiye’deki güncel yatırımlara da değinen Şevket Saraçoğlu, “2022 Mayıs ayında Mitsubishi Electric Corporation, şirketin Türkiye’deki klima üretim üssü Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim A.Ş. bünyesinde yeni bir fabrika daha kurulacağını duyurdu. Mitsubishi Electric, özellikle Avrupa ısıtma sistemleri pazarına odaklanan 2025 büyüme stratejisi kapsamında küresel ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) faaliyetlerini büyütüyor. Avrupa'nın karbon emisyonu azaltma politikalarına paralel olarak havadan suya ısı pompaları, fosil yakıta dayanan geleneksel kazan tipi ısıtıcıların hızla yerini alarak Türkiye ve Avrupa çapında havadan suya ısı pompaları pazarının hızlı büyümesine sebep oluyor. Aynı zamanda, devam eden iklim değişikliği tüketiciler tarafından lüks tüketimden ziyade temel ihtiyaç olarak görülen ev tipi klimalara yönelik artan talebi teşvik ediyor. Buna göre üretim kapasitesi havadan suya ısı pompaları için 100 bin adet artış sağlanarak 300 bin adede; ev tipi klimalar için 310 bin adet artışla 1 milyon 100 bin adede çıkarılacak. Yeni fabrikada üretim ise Şubat 2024’te başlayacak” diye konuştu.