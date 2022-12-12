SF Trade, çalışanlarına yönelik farkındalık semineri düzenledi

Alanında uzman eğitmenler gün boyunca düzenledikleri sunumlarda Kadın Sağlığı, Sağlıklı Beslenme, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Şiddet konuları hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

SF Trade olarak, sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sağlıklı Kaliteli Yaşam İlkeleri' başlıkları üzerine de çalıştıklarını belirten SF Trade Genel Müdürü Aylin Gözay, verdikleri eğitimlerle çalışanları sağlıklı yaşam, cinsiyet eşitliği, kadına şiddet konularında bilinçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Eğitim seviyesi arttıkça, toplumdaki şiddet vakalarının da azaldığına dikkat çeken Aylin Gözay, “Kadın erkek tüm çalışanlarımızın kadın hakları ve cinsiyet eşitliği gibi konulardaki farkındalığını artırmak için bu seminerleri düzenledik. Bireylerden başlayarak toplum geneline yayılması gereken bir süreç bu. Eğitim seviyesi arttıkça kadının sesinin daha duyulur olduğunu, kadına olan şiddet eğiliminin azaldığını görüyoruz’’ diye konuştu.

"Uluslararası firmalara çözüm ortaklığı sunuyoruz"

SF Trade bünyesinde kadınların istihdam edilme oranının yüzde 56 olduğunu anlatan Aylin Gözay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Deri ve tekstil sektöründe hem Türkiye'de hem de yurt dışındaki üretimlerimizle uluslararası firmalara çözüm ortaklığı sunuyoruz. Kadınlar iş hayatında çok daha titiz, özenli ve sorumluluk sahibi oldukları için bizlere güç katıyor. Kadınlarımızın sağlıklı yaşam, cinsiyet eşitliği ve şiddet konularında farkındalık kazanması bizim için çok önemli. Ama aynı zamanda özellikle kadına yönelik şiddetin engellenmesi için erkek çalışanlarımızın da bilinçlendirilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple ortak eğitimler düzenledik. Erkek çalışanlarımızın eşlerine, etrafındaki kadınlara olan davranışlarında veya kız çocuklarının yetiştirilmesinde bu eğitimlerin katkı sağlayacağına inanıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerinin yanı sıra kadın ve toplum sağlığı adına Meme Kanseri farkındalığı ve Obeziteyle baş etme yolları üzerine de çok değerli Sağlık çalışanları tarafından şirket içi eğitimler düzenledik. Çalışanlarımız bu konularda ne kadar bilinçli olursa, eşit hakların sağlandığı, sağlıklı ve bilinçli bireylerin yetiştiği bir topluma kavuşmak da mümkün olacaktır.”