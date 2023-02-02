Shell, 2022'de rekor kâr açıkladı
Shell Plc 2022 4. çeyreğinde 9,81 milyar dolar kâr açıkladı. 2022 tamamında şirket yıllık kârını 39,87 milyar dolara çıkardı. Böylelikle yıllık kârda rekor kaydedildi. Şirket tüm yıl için 39,87 milyar dolarlık rekor kâr kaydederken bu 2008 yılında elde edilen 28,4 milyar dolarlık önceki rekorun oldukça üzerinde seyretti.
Shell Plc dördüncü çeyrekte 9,81 milyar dolar kâr bildirirken bu rakam petrol devinin gelirini artan petrol ve doğalgaz fiyatlarıyla 2022'de rekor seviyeye yükseltti.
Shell’in dördüncü çeyreğe göre düzeltilmiş net geliri, analistlerin tahminlerinin ortalamasının oldukça üzerinde 7,97 milyar dolar gerçekleşti.
Büyük bir nakit akışı yaşayan şirket, önümüzdeki aylarda 4 milyar dolarlık daha alım açıklayarak hisse geri alımlarının hızını sürdürdü ve yüzde 15'lik temettü zammı planladı.
Bu hamle, yılın başında en üst görevi devralan CEO Wael Sawan'ın, hissedarları ödüllendirmek için Shell'in zenginliklerini kullanmaya öncelik vermeye devam edeceğinin bir işareti olarak değerlendirildi.
Sawan Perşembe günü yaptığı açıklamada, “İkna edici hissedar getirileri sunarken disiplinli kalmayı planlıyoruz. Dördüncü çeyrekte ve tüm yıl boyunca elde ettiğimiz sonuçlar, Shell’in çeşitlendirilmiş portföyünün gücünü gösteriyor.
Shell, açıklanan geliriyle Exxon Mobil ile birlikte rekor kârlar elde eden büyük petrol şirketlerinden sonuncusu oldu. Petrol şirketlerinin performansı hayat pahalılığından sıkıntı yaşayan vatandaşların yaşadığı ülkelerde incelemelere tabi tutulmasına neden olmuştu.