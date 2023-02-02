Shell, 2022'de rekor kâr açıkladı

Shell Plc dördüncü çeyrekte 9,81 milyar dolar kâr bildirirken bu rakam petrol devinin gelirini artan petrol ve doğalgaz fiyatlarıyla 2022'de rekor seviyeye yükseltti.

Shell’in dördüncü çeyreğe göre düzeltilmiş net geliri, analistlerin tahminlerinin ortalamasının oldukça üzerinde 7,97 milyar dolar gerçekleşti.

Büyük bir nakit akışı yaşayan şirket, önümüzdeki aylarda 4 milyar dolarlık daha alım açıklayarak hisse geri alımlarının hızını sürdürdü ve yüzde 15'lik temettü zammı planladı.

Bu hamle, yılın başında en üst görevi devralan CEO Wael Sawan'ın, hissedarları ödüllendirmek için Shell'in zenginliklerini kullanmaya öncelik vermeye devam edeceğinin bir işareti olarak değerlendirildi.

Sawan Perşembe günü yaptığı açıklamada, “İkna edici hissedar getirileri sunarken disiplinli kalmayı planlıyoruz. Dördüncü çeyrekte ve tüm yıl boyunca elde ettiğimiz sonuçlar, Shell’in çeşitlendirilmiş portföyünün gücünü gösteriyor.

Shell, açıklanan geliriyle Exxon Mobil ile birlikte rekor kârlar elde eden büyük petrol şirketlerinden sonuncusu oldu. Petrol şirketlerinin performansı hayat pahalılığından sıkıntı yaşayan vatandaşların yaşadığı ülkelerde incelemelere tabi tutulmasına neden olmuştu.