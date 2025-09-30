Shell, geleceğin enerji ihtiyacına çözümler sunuyor

Enerji dünyası dijital­leşme, elektrifikas­yon ve yeni nesil tek­nolojilerin etkisiyle hızlı bir dönüşüm içine girerken sa­dece günlük yaşam değil, kü­resel ölçekte sanayilerin işle­yişi ve üretim süreçleri de ye­niden tanımlanıyor. 130 yıllık madeni yağ tecrübesi bulunan Shell ise genişleyen yeni ne­sil ürün portföyü ile güçlü bir konumda bulunuyor. Shell’in yeni nesil ürünleri ve inova­tif teknolojileri, enerji dün­yasının dönüşümünde kritik bir rol oynuyor. Veri merkez­lerinden elektrikli araçlara, endüstriyel uygulamalardan global projelere kadar geniş bir alanda kullanılan bu çö­zümler, performans, verimli­lik ve güvenlik odaklı yeni bir yaklaşımı temsil ediyor.

Isı yönetimini optimize ederek emisyonları düşürüyor

Shell’in vizyonunda, gele­neksel madeni yağların ötesi­ne geçen ve farklı sektörlerin artan ihtiyaçlarına yanıt ve­ren yeni nesil ürünler yer alı­yor. İngiltere merkezli M&I Materials’ın Midel ve Mi­volt ürün gruplarının yakın zamanda satın alınmasıyla birlikte ester bazlı ürünler­le enerji altyapısında güven­lik ve verimlilik artarken, trafo yağları ve daldırma so­ğutma sıvılarıyla Shell, ye­ni nesil inovatif ürün portfö­yünü güçlendiriyor. Bu ürün­ler, makineleri ve sistemleri korumanın yanı sıra güven­lik, performans ve verimlilik odaklı çözümler sunarak glo­bal enerji dönüşümünde kri­tik bir rol oynuyor.

Midel, transformatör yalı­tım sıvıları serisi, yangına da­yanıklı ve çevre dostu yapısıyla enerji dağıtımından demir yo­lu, madencilik ve rüzgâr sant­rallerine kadar geniş bir kulla­nım alanına sahipken; Mivolt, ester bazlı daldırma soğutma sıvılarıyla elektrikli araç ba­taryalarında ve enerji depola­ma sistemlerinde ısı yönetimi­ni optimize ederek emisyonla­rı düşürüyor. Bu teknolojilerde kullanılan doğal esterler, kol­za tohumu, kanola ve soya fa­sulyesi gibi bitkilerden elde ediliyor. Doğal esterler, yangı­na dayanıklı olmaları, biyolo­jik olarak kolayca parçalana­bilmeleri ve aşındırıcı kükürt bileşenleri içermiyor olmaları gibi özellikleriyle trafo yağları alanında tercih ediliyor.

ICF ile dijital dünyanın kalbi veri merkezlerini soğutuyor

Yapay zekâ, büyük veri ve bulut teknolojilerinin gelişi­miyle birlikte veri merkezle­rinin enerji tüketimi her ge­çen gün artıyor. Uluslarara­sı Enerji Ajansı’na göre veri merkezlerinin enerji tüketi­mi, küresel elektrik talebinin yüzde 1.5’ini oluşturuyor ve bu oranın 2030’a kadar nere­deyse iki katına çıkması bekle­niyor. Geleneksel hava soğut­ma sistemleri ise bu tüketimin yaklaşık yüzde 40’ını oluştu­ruyor. Shell, bu ihtiyaca yöne­lik daldırma soğutma sıvıları (Immersion Cooling Fluids - ICF) geliştirdi. Sunucu ve ağ ekipmanlarının elektriksel iletkenliği olmayan özel bir sıvıya yerleştirildiği bu yön­tem, ısıyı havadan bin kat da­ha verimli bir şekilde dağıtı­yor. Böylece fan ve ek soğutma sistemlerine gerek kalmadan veri merkezlerinde gereken alan yüzde 80’e kadar azalabi­liyor. Bu kapsamda Shell ICF, Intel’in Gelişmiş Veri Merkezi Geliştirme Laboratuvarları’n­da test edildi. Yapılan testlerin ardından Shell ICF, resmi ser­tifika alan ilk soğutma sıvısı oldu. Bu gelişme, ürünün glo­bal ölçekte güvenle kullanıl­masının önünü açarken, veri merkezlerinde enerji kullanı­mını yüzde 48’e kadar azaltma ve işletme maliyetlerinde yüz­de 33’e varan tasarruf sağlama potansiyelini de ortaya koydu.

Doğadan gelen teknoloji ile atıktan katma değer

Tüm bu üretim ve inovas­yon yolculuğunda aynı anda madeni yağ, gres ve akaryakıt operasyonunu yürüten dün­yadaki tek tesis olan Shell & Turcas Madeni Yağ ve Gres Üretim Tesisi özel bir yere sa­hip. Kocaeli’nin Derince il­çesinde 1963’te faaliyete ge­çen tesis, son yıllarda yapılan yaklaşık 40 milyon dolarlık yatırımla kapasitesini iki ka­tına çıkardı. Bugün 200 mil­yon litreyi aşan üretim ka­pasitesiyle tesiste 416 farklı ürün üretiliyor. Bu üretimin yaklaşık yüzde 25’i 79 ülke­ye ihraç edilerek 2024 yılın­da 80 milyon dolarlık ihracat geliri sağlandı. Önümüzdeki üç yılda planlanan 25 milyon dolarlık ek yatırımla Derin­ce’deki tesisin daha teknolo­jik, verimli ve modern bir ya­pıya kavuşması hedefleniyor.

Tesiste 2024 yılı itibarıyla atık yağlardan elde edilen baz yağların (RRBO) kullanımına başlandı. RRBO süreci, üre­tim hattına özel tank ve boru hattı entegrasyonu ile yeni bir teknoloji modeli kazandırı­larak baz yağların sürdürüle­bilir şekilde yeniden kullanı­mını sağladı. Tesisin 2025’te baz yağ ihtiyacının yüzde 6’sı­nı, 2026’da ise yüzde 8’ini RR­BO ile karşılaması hedefleni­yor. Shell, bu yatırımlarla hem karbon ayak izini azaltıyor hem de enerji verimliliğini ar­tıracak yeni nesil çözümleriy­le global enerji dönüşümün­dekini rolünü pekiştiriyor.

“Farklılaşmış ve değer odaklı çözümler geliştiriyoruz”

Shell & Turcas Madeni Yağlar Kurumsal Satışlar Direktörü Can Ayvalıoğlu, Shell’in küresel stratejisinde madeni yağlar ve özel sıvıların, enerji dönüşümünün en kritik parçalarından biri olduğunun altını çizerek, “Bugün yalnızca otomotiv ve sanayiye değil, elektrikli araç bataryalarından veri merkezlerine kadar uzanan yeni nesil pek çok ihtiyaca cevap veriyoruz. Doğada çözünebilen özel sıvılar ve döngüsel ekonomi yatırımlarımızla müşterilerimizin de ayak izini azaltmalarına destek oluyoruz. Müşterilerimize farklılaşmış ve değer odaklı çözümler geliştirirken Türkiye’deki üretim gücümüzle bu çözümleri küresel pazara sunmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.