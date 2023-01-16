Shell, toplumsal gelişime yatırım yapıyor

Cumhuriyet'in kurulduğu 1923'ten bu yana Türkiye'de faaliyet gösteren Shell, enerji değer zincirinin hemen hemen tüm halkalarında faaliyette bulunuyor ve odaklandığı tüm alanlara öncülük ediyor. Markanın 90’lı yıllarda başlattığı perakende dönüşümü ise müşterilerine ve iş ortaklarına değer sunarken sektörün de ilerlemesine hizmet ediyor.

Bu kapsamda hedeflerinin yeni ilklere imza atmak olduğunu dile getiren Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem; “Shell, tek marka altında faaliyet gösteren dünyanın en büyük perakende şirketidir. Bu deneyimi ülkemize sunmak ve yerel bir değer oluşturmak üzere 25 yıldır çalışıyoruz. Bu sayede bugün Türkiye’de 1.150 istasyonumuzu her gün ziyaret eden 1 milyonu aşkın misafirimizin yolculuklarına keyif katma gayesiyle ilerliyoruz” dedi.

Bu doğrultuda Shell, sektörde bir ilk olan premium market konsepti Shell Select ve yine bir ilk olarak hayata geçirdiği patentli markası deli2go ile perakende alanına yenilik getiriyor. deli2go ile sunduğu yerel, sağlıklı ve kaliteli ürünlere misafirlerinin ilgisi de yoğun oluyor. Bu kapsamda şirket, 2022 yılında 11 milyon kahve ve 5 milyon sandviç satışı gerçekleştirdi. Yeni dönemde ise bir yandan bu konsepti yaygınlaştırarak bir yandan da yenilikçi ürünler geliştirerek perakende alanına yön vermeye devam edecek.

Yol emniyetinde çocukları önceliklendiriyor

70’ten fazla ülkede çok zorlu ve farklı yol koşullarında 500 milyon kilometre kat eden bir kurum olarak yol emniyeti alanında önemli bir deneyime sahip olduklarını aktaran Erdem, “Bu alandaki global deneyimimizi ülkemizin yol güvenliğine adadık. Başta çocuklarımız olmak üzere herkesin yol emniyeti için çalışmaya devam ediyoruz. ‘Trafikte Küçük Hata Yoktur’ girişimimizi şimdi TEGV Trafik Ateşböceği’ne sunduğumuz desteklerle ileri taşıyoruz” dedi. Gençlere sundukları desteği de yeni dönemde güçlendireceklerini ifade eden Erdem; “Shell Eco-Marathon’u ülkemiz gençliğiyle buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Engelsiz Hizmet Alanları’yla sosyal gelişime hizmet ediyor

Shell, ticari faaliyetlerinin yanı sıra yol emniyeti, inovasyon, çevre, engelsiz yaşam ve toplumsal cinsiyet eşitliği başta olmak üzere toplumsal ve çevresel yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Bu doğrultuda gelecek yüzyıla dönüşüme hizmet eden pek çok ilk ve başarıyla girdiklerini ifade eden Erdem; “100 yıllık köklü bir marka olarak hayatın her alanında değişim ve ilerleme için sorumluluk alıyoruz. Bu kapsamda sektörde bir ilk olan Engelsiz Hizmet Alanları’na yatırım yapmaya devam ediyoruz. Böylece engelli bireylerin yolculuklarına güven ve keyif katarken, toplumsal farkındalığa da hizmet ediyoruz. TOFD ile uzun yıllara dayanan güçlü iş birliğimiz de güçlenerek devam ediyor” dedi.