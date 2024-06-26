Shop&Miles ile Setcard'dan müşterilerine avantaj sağlayacak iş birliği

Türk Hava Yolları mil harcama platformu Shop&Miles ile Setcard, müşterilerine avantajlar sunacak yeni bir iş modeline imza atıyor. Shop&Miles'ın 10. yıl dönümünde yapılan anlaşma kapsamında miller, on binlerce restoran ve markette kullanıma açılıyor.

Setcard Mobil uygulamasını indirip üye olan Türk Hava Yolları yolcu programı Miles&Smiles'lılar, statüleri fark etmeksizin, kazandıkları tüm millerini 'shopandmiles.com' aracılığıyla Setcard bakiyesinde TL'ye dönüştürerek 60 binden fazla restoran ve markette harcayabilecek.

Miller artık günlük ihtiyaçlar için kullanılabilecek

Setcard ve Shop&Miles, bu işbirliğiyle üyelerine millerini daha geniş bir alanda kullanma fırsatı sunarak, kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor. Bu sayede, uçuşlardan, Miles&Smiles anlaşmalı banka kartı harcamalarından ve Miles&Smiles program ortaklarından kazanılan miller, günlük ihtiyaçlar için kullanılabilir hale gelecek.

Setcard ve Miles&Smiles hesaplarını bir kez eşleştiren kullanıcılar, istedikleri miktarda mili TL bakiyeye çevirerek anında kullanmaya başlayacak. Kullanıcılar, Setcard Mobil uygulamasından kendilerine en yakın kullanım noktalarını görüntüleyebilecek.