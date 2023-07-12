Siemens Türkiye’den karbon nötr etkinliği

Siemens Türkiye, dijital ve inovatif çalışmaları kapsamında sunduğu çözüm önerileriyle İstanbul’da düzenlendiği “Siemens Totally Integrated Power - Tasarımcı & Danışman Günü” etkinliğinde elektrik ve mekanik alanında faaliyet gösteren tasarımcı ve danışman firmalarla bir araya geldi. Sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmayı hedefleyen Siemens Türkiye’nin karbon ayak izini nötrleyerek gerçekleştirdiği etkinliğe katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik; endüstri, altyapı ve bina projelerinde yer alan 40’ı aşkın mühendislik firmasından 100’e yakın katılımcı ile tüm gün sürdü.

OG (Orta Gerilim)-AG (Alçak Gerilim) enerji dağıtım sistemleri ve ürünleri, zayıf akım ve üst entegrasyon sistemleri, mekanik otomasyon sistemleri gibi elektrik ve mekanik tasarım disiplinleri gibi pek çok başlıkta bilgi paylaşımlarının yapıldığı etkinlik süresince katılımcılar ayrıca sektördeki yeni trendler ve gelecek hedefleri gibi konularda da fikir alışverişinde bulundu.

Sürdürülebilirliği sorumlu büyüme stratejisinin merkezine alarak dünyanın geleceği için yenilikçi, verimli, enerji tasarruflu çözümler sunan ve enerji verimliliği projeleri ile dünyayı karbondan arındırmaya hızla devam eden Siemens Türkiye’nin ev sahipliğini yaptığı etkinlik, Boğaz turu ve akşam yemeği ile sona erdi.