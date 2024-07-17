Siemens’in iş ortakları sürdürülebilirlik için 42 milyon TL kaynak ayırdı

İş dünyası, daha bağlı, veri odaklı, erişilebilir ve sürdürülebilir 'eko-dijital' modeliyle yeniden şekilleniyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun yayımladığı istatistiklere göre, sürdürülebilirliğe yatırım yapmak kurumsal değer yaratmak için öncelikli hale geliyor ve kuruluşların yarısından fazlası (%52) bu yıl sürdürülebilirliğe yatırım yapmayı planlıyor. Bu eğilim, daha sürdürülebilir bir ekonomiye geçişe önemli katkılar sağlıyor. Sürdürülebilirlik danışmanlığı hizmeti veren Climpach, Siemens'in iş ortaklarının sürdürülebilirlik alanında temel kavram ve uygulamalara hakim olmalarını sağlamak ve performanslarını izlemek amacıyla "Siemens İş Ortağı Sürdürülebilirlik Yolculuğu" projesini hız kesmeden sürdürüyor.

İki şirket, geçtiğimiz yıl başlattıkları program kapsamında sürdürülebilirlik alanındaki uzmanlıklarını bir araya getirirken, Siemens’in 10 farklı şehirdeki iş ortaklarının çevresel etkilerini azaltmalarına ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oluyor. Ekim ayında ilk etabının tamamlanması planlanan program kapsamında, Siemens iş ortaklarının sürdürülebilirlik performansları düzenli olarak analiz edilip raporlanarak interaktif workshoplar ve online eğitimlerle destekliyor, ayrıca aylık değerlendirme görüşmeleri yapılarak sürekli iyileştirme sağlanıyor.

Sürdürülebilirlik projelerine 7 ayda 42 milyon liralık kaynak ayrıldı

Climpach Kurucu Ortağı Alper Ali Tunca, projelerine dair şu açıklamada bulundu: “Siemens ile yürüttüğümüz 'İş Ortağı Sürdürülebilirlik Yolculuğu' projesinin ilk 7 ayında elde ettiğimiz başarıları paylaşmaktan büyük gurur duyuyoruz. Sürdürülebilirlik alanında Türkiye'de bir ilk olan bu projeyle, Siemens’in iş ortaklarının çevresel etkilerini azaltma ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma yolunda attıkları önemli adımları destekliyoruz. Sürdürülebilirlik projeleri konusundaki öncülüğümüzü pekiştirirken, daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya için attığımız adımları hızlandırıyoruz. Program kapsamındaki şirketlerin sürdürülebilirlik projelerine 42 milyon TL’nin üzerinde kaynak ayırması, bu alandaki kararlılığın bir göstergesidir.”

Proje kapsamında %25'e varan karbon emisyonu azaltımı sağlandı

Proje süresince iş ortaklarının 75 farklı projeye katkıda bulunduğunu söyleyen Alper Ali Tunca, “Paydaşlarımız, ortak oldukları projelerle sektörde önemli ilerlemeler kaydetti. Kendi içlerinde 100’ün üzerinde eğitim gerçekleştirdi. Stratejik yönlendirmelerimiz sayesinde, şirketler aylık bazda mevsimsel etkilerden arındırılmış şekilde karbon emisyonunu yaklaşık %25 azalttı. Gelecekte de iş ortaklarımızla birlikte sürdürülebilirlik yolculuğunda daha büyük başarılar elde etmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullanırken, Climpach Kurucu Ortaklarından Dr. Celal Hakan Canbaz da,

“Türkiye'de sürdürülebilirlik bilincini artırmak amacıyla imza attığımız bu işbirliğiyle, çevresel etkilerin azaltılmasında önemli başarılar elde etmeyi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmayı planlıyoruz. Aylık bazda yapılan stratejik değerlendirmelerin bir sonucu olarak; enerji tüketimi, atık, su tüketimi ve sızıntı gazların atmosfere salımını azaltırken, şirketlerin yenilenebilir enerji üretimini artıracağız” diyerek projeye dair detayları paylaştı.

“Paydaşlarımızın sürdürülebilirlik yolculuklarına eşlik ediyoruz”

Dr. Celal Hakan Canbaz, “Türkiye'de bir ilk olan "Siemens İş Ortağı Sürdürülebilirlik Yolculuğu" , dünya ekonomisinin önde gelen lokomotif firmalarından biri olan ve yine ilklere imza atan Siemens firmasının omuzlarında yükseliyor. Siemens ekipleriyle birlikte, Birleşmiş Milletler ’in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı arasından sektörlere ve iş ortaklarına en uygun olanlarını seçerek kapsamlı bir program oluşturduk. Siemens iş ortaklarının sürdürülebilirlik yolculuklarında daha etkin ve hedefe yönelik adımlar atmalarına rehberlik ediyoruz. Climpach olarak, bundan sonraki süreçte de müşterilerimize çevre dostu stratejiler geliştirme, karbon ayak izlerini azaltma, enerji verimliliklerini arttırma ve sürdürülebilir kaynak yönetimi konularında hizmet vermeye devam edeceğiz. Son teknoloji ve yenilikçi yaklaşımlarla şirketlerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarını desteklerken, aynı zamanda uzun vadede maliyetten tasarruf etmelerine yardımcı oluyoruz” dedi.

Siemens için sürdürülebilirlik ekosisteminin önemli bir parçası

Siemens Elektrik Ürünleri İş Birimi ve Pazarlama Direktörü Eylem Korucuoğlu ise, Siemens Sürdürülebilirlik Yolculuğu, şirket olarak ekosistem bakış açımızı en iyi şekilde ortaya koyduğumuz örneklerden biri. Bu girişim, partnerlerimizle birlikte sürdürülebilirlik alanında attığımız önemli bir adımı temsil ediyor. Programın ana amacı kapsamında, sürdürülebilirlik alanında farkındalık kazanma, enerji tasarrufu, atık yönetimi, su tüketimi, yenilenebilir enerji kullanımı ve sürdürülebilir ürün tercihi gibi birçok konuda gelişme sağlandı. Ayrıca, 75'ten fazla sürdürülebilirlik temalı sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Bugün atılan tüm adımlar daha iyi yarınların yolunu aydınlatacak diyebilirim” dedi.