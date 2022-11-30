Signature Of The Sun özel bir lansman ile tanıtıldı

Acqua Di Parma Türkiye Distribütörü Birgül Ulucan Öztürk’ün ev sahipliği yaptığı davete Rüya Büyüktetik, Meriç Küçük, Mert Aslan, Zeynep Soylu, Burçin Ünaldı, Mert Vidinli, Nil Ertürk, Ayşe Burcu Kaya, Ahmet Gencehan Güneş ve Serhat Şengül katıldı.

Acqua Di Parma, “Signature Of The Sun” ailesinin en yenileri “Yuzu, Osmanthus, Oud ve Quercia” ile güneşin sıcaklığını evlere taşınıyor. Acqua Di Parma, koleksiyonun yeni üyeleri ile parfüm sanatının zarafetini, oda kokuları ve mumların nostaljik havasıyla bir araya getiriyor. Dünyanın farklı yerlerinden özenle seçilen ürünlerden ilham alınarak yaratılan koleksiyon ile Acqua Di Parma, sevdiğiniz kokuları yeniden keşfetmeye davet ediyor. Yuzu, enerjik ve neşeli notalarıyla yuvanızı aydınlatırken; Osmanthus romantik ve sıcak kokusu ile duyularınızı harekete geçiriyor. Öd ağacı ve meşenin güçlü ve karizmatik havasıyla enerjinizi tazeliyor.