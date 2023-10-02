Şimdi 1 milyar dolar ciro hedefliyor

Mehtap HALICI

Tarımsal emtia piyasasında ‘beyaz altın’ olarak bilinen pamuk en çok değer kazanan ürünlerden biri. Özellikle finans piyasaları için de değerli olan pamuk; tekstil, kimya ve gıda sanayinde oldukça yoğun bir kullanım alanına sahip.

Bundan 21 yıl önce annesinden aldığı 10 bin dolar borçla 23 yaşında kurduğu şirketini bugün global arenada tanınır hale getiren DCT Trading Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Levent Sadık Ahmet, Türkiye dahil Vietnam, Pakistan, Çin ve Japonya gibi ülkelere yılda 140 bin ton pamuk sattıklarını söyledi. Sadık Ahmet, pamuk ticaretinde 2024 yılı sonu itibariyle 200 bin tonlara ulaşmayı amaçladıklarını belirtti ve 2027 ve sonrazı için hedeflerinin 350 bin ton pamuk satmak olduğunu kaydetti.

Üreticide kilosu 17-18 TL Satıcı da 40 TL

Ahmet, “Yunanistan’da toplam üretilen pamuğun yüzde 35’ini biz alıyoruz. Çok büyük oran bu” diye konuştu. Yüzyıllardır pamuk endüstrisinin tüm dünyada stratejik bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Sadık Ahmet, 2023 yılını 100 milyon dolar ciro ile kapattıklarını söyleyerek, “2024 yılı ciro hedefimiz 160 milyon dolar.

Pamukta 2027 yılında ise 1 milyar dolar ciroya ulaşmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Dünyada pamuğa olan talebin her geçen gün giderek arttığını ifade eden Levent Sadık Ahmet, pamuğun üretim ve tüketimindeki yaygınlığı sebebiyle önemli bir küresel hammadde olduğuna dikkat çekti.

Türkiye’de yüz binlerce dönüm pamuk arazisinin bulunduğunu ve pamuk üretim maliyetlerinin çok yüksek olduğunu belirten Ahmet, “Pamuk elle toplansaydı eğer kesinlikle üreticiler bunun altından kalkamazdı. Teknolojiyle maliyetler aşağı çekilebiliyor. Çünkü müthiş teknolojik cihazlar kullanılıyor. Türkiye genel bir pamuk koruyucusu” dedi. İş insanlarının pamuk üreticilerini anlamaları gerektiğine de işaret eden Sadık Ahmet, “Fiyatlar düştü, maliyetler arttı.

Gerçekten üretici çok büyük bir fedakarlıkla pamuğu da, buğdayı da, mısırı da üretiyor. Ancak maliyetler çok yüksek. Bu da üreticinin belini büküyor” diye konuştu. Üreticide pamuğun kilosunun 17-18 TL civarında olduğunu belirten Sadık Ahmet, satıcıda bu rakamın 40 TL dolayında olduğunu söyledi.

Türkiye’de pamuk cirosu 5.5 milyar

Dünya pamuk üretiminde Türkiye’nin güçlü ülkelerden biri olduğuna vurgu yapan Levent Sadık Ahmet, geçen sene Türkiye’nin 1 milyon ton pamuk ürettiğini, 1.6 milyon ton da tükettiğini söyledi. Ahmet, “Bu sene ise pamuk 800 bin tonlar civarında üretilecek.

Türkiye’de Urfa, Aydın, Diyarbakır ve Hatay en büyük üretici bölgeler arasında yerini alıyor” diye konuştu. Türkiye’nin yılda 1.5 milyon ton pamuk tüketen bir tekstil ülkesi olduğunu belirten Sadık Ahmet, tekstil ve hazır giyim sektöründe Türkiye’nin küresel bir oyuncu olarak değerlendirildiğini söyledi. Türkiye’de tekstilin çok fazla büyüdüğüne işaret eden Sadık Ahmet, “Mecbursunuz başka ülkelerden de almaya. Çünkü sektör çok büyük” dedi.

Tekstil sektöründe hammadde de sıkıntı yaşanırsa sürekli başka ülkelere bağımlı hale gelinebileceğini belirten Ahmet, “Üretimi verimli hale getirirsek hammadde problemini minimum seviyeye indiririz” dedi. Türkiye’deki üretim ve ithalatına bakıldığında pamuk cirosunun 5.5 milyar dolar olduğunu belirten Ahmet, “Hem ucuz hem de yakın olması sebebiyle Avrupa’nın neredeyse tamamı Türkiye’den tekstilini temin ediyor” diye konuştu.

Yunanistan’a üretim tesisi

Yunanistan’da 200 bin dönümlük bir arazide kiraz paketleme ve yaban mersini üretimlerinin olduğunu anlatan Levent Sadık Ahmet, şöyle konuştu: “Burada 250 tane iyi tarım sözleşmeli üreticimiz var. Bu bölgenin en büyük yaban mersini üreticisi biziz. Kirazda yılda 2 milyon kilo paketleme yapıyoruz. Avrupa’daki bütün süpermarket zincirlerinin ana tedarikçilerinden biriyiz. Yaban mersinini bu sene 50 ton ürettik. Oradaki hedefimiz ise önümüzdeki 2 yıl içerisinde bin ton civarında yaban mersini üretmek. Bin ton yaban mersininde 10 milyon Euro ciro yaparsınız” diye konuştu.

Yerli ve yabancı fonlar ilgileniyor

Şirketlerine ilgi gösteren yerli ve yabancı fonların olduğundan bahseden Levent Sadık Ahmet, bu fonların Avrupa’dan ve Türkiye’den olduğunu söyledi. Sağlıklı bir şirket olduklarını vurgulayan Sadık Ahmet, “Anlaşma ihtimalimiz var. Enteresan bir anlaşma da olabilir. Açıkçası kendimizi Türk yerli fonlara daha yakın hissediyoruz, onları tercih edebiliriz. Herkesin işine gelmese de biz Türk bankalarıyla büyüdük. Türkiye’deki bankacılık sistemini çok sağlıklı buluyoruz. En geç 6 ay içerisinde netleşir” dedi.