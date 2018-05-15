Simit Sarayı Ürdün'de ikinci mağazasını açtı
Simit Sarayı, Ürdün’ün başkenti Amman’daki ikinci mağazasını yeni cazibe merkezi Abdali Boulevard’da hizmete sundu.
Yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Simit Sarayı, dört kıtada bulunduğu ülkelerdeki mağaza zincirine halka daha ekledi. Kısa süre önce Ürdün pazarına giren Simit Sarayı, başkent Amman’da ikinci mağazasını açtı.
Şirket açıklamasına göre, yeni mağaza Amman’ın yeni cazibe merkezi olarak bilinen Abdali Boulevard’da açıldığı gün misafirlerinden tam not aldı.
Yapılan açıklamada, bu yıl Ürdün'de daha fazla mağaza açılacağı bilgisi paylaşıldı.