Sınır ötesi ödemelerde yeni bir iş birliği

29 Haziran 2018

Estonya'nın dünyada ilk kez uygulamaya geçirdiği e-Residency (e-Oturum) programı, girişimcilere daha fazla seçenek sunmak için yeni işbirlikleri geliştirmeye devam ediyor.

e-Residency programı, e-oturum sahiplerinin sınır ötesi ödeme alma ve gönderme işlemleri için lider çevrimiçi ödeme şirketi Payoneer ile anlaştı. Hâlihazırda 200'den fazla ülkede faaliyet gösteren ve 150 para biriminde 4 milyon müşterisine hizmet veren Payoneer, dünyada sayıları hızla artan e-oturum sahiplerine özel destek vermeye başlayacak.

Estonya Cumhuriyeti, Avrupa Birliği (AB) çapında iş yapmak isteyen girişimcilere, bulundukları ülkeden ayrılmadan bir Avrupa şirketi kurmak için en elverişli çözümü sunuyor. Estonya'nın dünyada ilk kez uygulamaya geçirdiği e-Residency (e-Oturum) programı ile girişimciler, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar global bir AB şirketi kurabilmelerini sağlayan resmi dijital kimlik elde etme hakkını kazanıyor. Yeni dijital dalgayı yakalayan global girişimciler, işlerini formalitesiz, kolay ve teknoloji odaklı bir ortamda kurma şansı elde ediyor. E-oturum sahiplerinin bankacılık hizmetlerine ve ödeme çözümlerine erişirken yaşadıkları sorunları ortadan kaldırmayı amaçlayan e-Residency programı, bu işbirliği ile e-oturum sahiplerinin finansal hizmet seçeneklerini arttıracak ve Payoneer'in mevcut müşterilerine AB'de kurulu fakat coğrafi konumdan bağımsız bir şirket yönetmek için uyumlu bir çözüm sunacak.

Hâlihazırda Payoneer'ı kullanan pek çok e-Oturum sahibi olmasına rağmen, bu uzun vadeli işbirliği, Payoneer ile e-Residency programının birlikte kullanılmasını kolaylaştırmak açısından önem taşıyor. Payoneer’ın Global Ödeme Hizmeti, e-oturum sahiplerine farklı ülkeler ve para birimlerinde hesap açma ve esnek para çekme seçenekleri sunuyor. Payoneer kullanıcıları paralarını kendi para birimleri üzerinden yurtiçindeki bir banka hesabına veya bir ön ödemeli karta aktarabilecek.

“Daha çok seçenek, daha düşük masraflar ve daha az formalite”

Bu işbirliğinin e-Oturum sahiplerine daha fazla fırsat sunacağını belirten e-Residency programı Genel Müdürü Kaspar Korjus, “Tüm girişimcilere daha çok seçenek, daha düşük masraflar ve daha az formalite sağlamaya kararlı olduğumuz için Payoneer'ın dijital ülkemize katılmasından mutluluk duyuyoruz. Finansal dışlanmanın son bulması, dünya çapında elde etmek istediğimiz bir hedef. Payoneer gibi ödeme çözümleri, nerede yerleşik olursa olsun tüm girişimcilere yardım edebilmemizi, benzer fikirli bireylerden oluşan topluluğumuza yeni bir seçenek sunabilmemizi sağlıyor” dedi.

“Estonya Cumhuriyeti'nin e-Oturum programının değerli iş ortaklarımız arasına katılarak Payoneer ağını genişletecek olmasından ötürü çok mutluyuz" diyen Payoneer Kurumsal Genel Müdürü Yair Tal ise şöyle devam etti: “Misyonumuz, işletmelere çeşitli sınırötesi ödeme çözümleri sunarak global ölçekte büyümelerine yardımcı olmaktır. E-Oturum sahiplerinin işlerine yeni uluslararası fırsatlar sağlayacak olmak bize heyecan veriyor."

Türkiye'deki girişimcilerin işlerini AB pazarının tümüne yayabilmesine imkân sağlayan e-Residency programı, Türkiye'den startup’ların Avrupa iş ortamına entegrasyonunda önemli bir adım olma özelliğine sahip. Şimdiden 1000'i aşkın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının e-Residency aldığı Estonya, Türkiye ile ekonomik ilişkilerinin gelişmesi sonucunda bu rakamın gelecek yıllarda büyümesini hedefliyor. Estonya, Türkiye'nin hızla büyüyen startup topluluğuna seslenmek amacıyla önümüzdeki 12 ay için tanıtım toplantıları ve sektör buluşmaları yapmayı planlıyor.