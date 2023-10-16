Sinoz Kozmetik’ten satın almalara açığız mesajı

Kozmetik sektöründe, cilt ve güneş bakımı kategorisinde sürekli yükseliş grafiği çizen ve dünyada milyonlarca müşteriye ulaşan Sinoz Kozmetik’in CEO’ su Yasin Çörekci yerli veya yabancı kozmetik markalarını bünyelerine katmaya açık olduklarını ve bu çerçevede bazı markalarla görüşmeler halinde olduklarını belirtti.

Türkiye’deki ekonomik gelişmeye bağlı olarak, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri pazarı her yıl ortalama %10 büyüyor. 2008 yılında kurulan ve dünya çapında bizi gururla temsil eden yerli kozmetik markası Sinoz, cilt bakım, parfüm, kişisel bakım, saç bakım gibi kategorilerde pazarda yeri olan, kurumsal kimliği oturmuş markaları satın alma konusunda arayış içinde.