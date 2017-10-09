Sinpaş GYO ve Sinpaş Yapı birleşiyor

09 Ekim 2017

Sinpaş GYO ve grup şirketi Sinpaş Yapı, verimlilik çalışmaları kapsamında Sinpaş GYO bünyesinde birleşme kararı aldı. Konuya ilişkin şirketten yapılan yazılı açıklamada, birleşme için SPK'ya başvurma kararı alındığı belirtilerek; birleşme ile birlikte iki şirketin daha büyük bir öz kaynakla borsada yer almayı hedeflediği ifade edildi.

Açıklamada, "Grup içinde Sinpaş markalı iki şirket; iki ayrı organizasyon şeması, iki ayrı marka stratejisi, iki ayrı genel gider yükü, ikiye ayrılmış yatırım bütçesi gibi verimlilik adına sorgulanabilecek unsurlar taşıyordu. Gelişen, değişen dünyada daha az genel giderle daha verimli reklam, pazarlama ve satış ortamının sağlanması için Sinpaş markalı iki şirket, daha büyük bir öz kaynakla borsada yer almayı hedefleyerek güçlerini birleştirme kararı almıştır" denildi.

Sinpaş GYO'nun KAP'a yaptığı açıklamaya göre, birleşme işlemi kapsamında şirketin 600 milyon lira olan mevcut sermayesi 884.8 milyon liraya yükselecek.

Sinpaş GYO hisseleri saat 02:35'te yüzde 4 kayıpla 0.71 liradan işlem görürken; BIST-100 endeksi de yüzde 3.1 düşüşte.

Markalı konut üreten Sinpaş Grubu'nun İstanbul, Ankara, Bursa, Denizli, Gaziantep, Marmaris, Frankfurt ve Riyad'da gayrimenkul yatırımları bulunuyor.

Kaynak: Reuters