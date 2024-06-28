Sipay global yatırımcılardan 15 milyon dolar yatırım aldı
Sipay, ilk yatırım turunu tamamladı. Girişimcilere uzun vadeli yatırımları ve iş birliği katkılarıyla tanınan global yatırım şirketi Anfa VC’nin liderlik ettiği yatırım turunda Sipay 15 milyon dolar yatırım aldı.
Finansal teknoloji sektörünün önde gelen isimlerinden yoğun ilgi gören yatırım turuna Citrus Pay ve Jupiter’den Jitendra Gupta, Pine Labs’ten Amrish Rau, CRED’den Kunal Shah, Khatabook’tan Ravish Naresh ve Pareto Holdings’ten Edward Lando’nun yanı sıra çok sayıda tecrübeli yatırımcı katıldı. Finansal teknolojiler alanında uçtan uca hizmet sunan Sipay; aldığı yatırımı ürün gamını genişletmede, inovatif çözümler geliştirmede, yeni pazarlara açılmada ve global gücünü daha da artırmada kullanacak.
Yıllık 10 kat büyüme oranına sahip
2019 yılında kurulan; bireylerin ve işletmelerin tüm finansal ihtiyaçlarını tek bir platform üzerinden alternatifli seçeneklerle karşılayan Sipay, global kurumsal şirketlerin yanı sıra Türkiye’nin önde gelen bankalarına ve teknoloji şirketlerine hizmet sunuyor.
2023 yılında Deloitte Teknoloji Fast 50’de Türkiye’nin en hızlı büyüyen fintek şirketi unvanına layık görülen ve PSM Awards’dan da 2 “altın” ödül alan Sipay, kârlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Nisan 2024 itibarıyla yıllık 10 kat büyüme oranına sahip olan Sipay, önümüzdeki bir yıllık dönemi 300 milyon dolar gelir ile kapatmayı hedefliyor. Sipay Kurucusu ve Global CEO'su Nezih Sipahioğlu, “İhtiyaç ve beklentilerin hızla değiştiği dijital çağda, fintek trendlerinin öncüsü olmayı ve kullanıcılarımıza en yenilikçi çözümlerle hizmet vermeyi sürdürüyoruz.
Aldığımız bu yatırım da ekibimizin disiplinli çalışmasının ve özverisinin bir kanıtıdır. Bu finansmanla yapay zekâ, hiper kişiselleştirme, gömülü finans, blockchain ve sanal gerçeklik üzerine çalışmalarımızı hızlandırırken aynı zamanda yeni pazarlara da açılacağız. Tek platform üzerinden geniş ürün ve hizmet yelpazesi sunan kapsamlı bir finansal pazar yerini hayata geçirerek, kullanıcılarımızın ticari ve kişisel finansal ihtiyaçları için en uygun çözümleri seçebilmelerine olanak sağlayacağız" dedi.
“Sürdürülebilir büyümeye devam ediyoruz”
Sipay Kurucusu ve Global CEO’su Nezih Sipahioğlu, Sipay’in sürdürülebilir bir şekilde büyümeye devam ettiğini söyledi. Sipay Kart adedinin geçen yıl bir önceki yıla kıyasla 7 kart artış gösterirken, söz konusu dönemde işlem adedinin 11 kat arttığını ifade eden Sipahioğlu, 2024 yılına ilişkin de değerlendirmede bulunan Sipahioğlu, şöyle konuştu: “2024 yılının ilk 5 ayına baktığımızda global ölçekte hem ekonomik hem de siyasi riskler sürüyor.
Bu durum elbette şirketlerin büyümelerini ve aldıkları yatırımları baskılıyor. Fintek sektörü özelinde değerlendirmemiz gerekirse, farklı sektörlere kıyasla görece ayrıştığımızı söyleyebiliriz. Sipay perspektifinden baktığımızda ; yılın ilk çeyreğinde de büyümede hız kesmedik. 2024 yılının ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla POS tarafında işlem adedimiz 2,5 katın üzerinde bir artışla 14,6 milyona ulaştı.
İşlem hacmimiz ise 3,5 katın üzerinde bir artışla 7,4 milyar TL’den 27,5 milyar TL’ye ulaştı. Cüzdan tarafında Sipay’in cüzdan hizmeti verdiği kurumlar ile birlikte eriştiğimiz bireysel kullanıcı adedi 4,5 milyona yaklaştı. Cüzdan hacminde de geçen yılının aynı dönemine göre yaklaşık 11 kat büyüme yakaladık ve 25 milyar TL hacme yaklaştık. Hacim olarak 2023’te 2022’ye kıyasla 10 kat büyüme gerçekleştirdik, 2024’te de bu büyüme ivmesini devam ettiriyoruz.
“Bu yılın öncelikli konuları arasında yurt dışına açılma var”
Sipay’in yıl sonu hedeflerine ilişkin de bilgi paylaşan Nezih Sipahioğlu, şunları söyledi: “Şu anda aylık 15 milyar TL’lik bir hacmi yönetiyoruz. Bu yılı yaklaşık 650 milyar TL’lik bir hacim ile kapatmayı hedefliyoruz. Buna ek olarak uluslararası para transferi ürünümüzü devreye almaya hazırlanıyoruz. Ayrıca, değerli maden alım satım özelliği de kullanıma sunduğumuz bir başka özellik.
Bu yıl en öncelikli konularımızın başında ise yurt dışına açılma geliyor. Yayılım stratejimizin altında gelişmekte olan ülkelerde genişlemek var. İngiltere ve Azerbaycan’da çalışmalarımıza başladık. İngiltere tarafında Türkiye’de başarılı yaptığımız işleri yurt dışına taşımayı hedefliyoruz. Azerbaycan tarafında ise yeni bir mevzuat var. 2024’te başvurumuzu yapıp Türkiye’deki benzer faaliyetleri gerçekleştireceğiz.”
Sipay, Deloitte EMEA Teknoloji Fast 500 listesinde
Geçen yıl finansal teknolojiler dünyasında önemli bir yeri olan PSM Awards’da Dijital Dönüşüm kategorisinde Açık Bankacılık uygulaması ve Genç Kıvılcım kategorisinde Sipay Proje Direktörü Meltem Yüksek ile 2 altın ödülün birden sahibi oldu. Aynı zamanda Deloitte Teknoloji Fast 50 listesinde fintek kuruluşları arasında birinci olan Sipay, şimdi de 11 katlık büyümeyle Deloitte EMEA Teknoloji Fast 500 listesine 187. sıradan giriş yaptı.
Sipay Kurucusu ve Global CEO’su Nezih Sipahioğlu, şunları söyledi: “En hızlı büyüyen teknoloji şirketleri arasında bizleri Türkiye’de alanımızda zirveye, EMEA bölgesinde üst sıralara taşıyan sürdürülebilir büyümemizin arkasında kararlı, titiz ve özverili bir ekip çalışması bulunuyor. Olağanüstü çabaları için ekip arkadaşlarımın her birine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Sektörün en hızlı büyüyen şirketi olarak Türkiye’de sektör liderliğine emin adımlarla ilerliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.