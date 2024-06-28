Sipay global yatırımcılardan 15 milyon dolar yatırım aldı

Finansal tekno­loji sektörünün önde gelen isim­lerinden yoğun ilgi gören yatırım turuna Citrus Pay ve Jupiter’den Jitendra Gupta, Pine Labs’ten Am­rish Rau, CRED’den Kunal Shah, Khatabook’tan Ravish Naresh ve Pareto Holdings’ten Edward Lan­do’nun yanı sıra çok sayıda tecrü­beli yatırımcı katıldı. Finansal tek­nolojiler alanında uçtan uca hiz­met sunan Sipay; aldığı yatırımı ürün gamını genişletmede, inova­tif çözümler geliştirmede, yeni pa­zarlara açılmada ve global gücünü daha da artırmada kullanacak.

Yıllık 10 kat büyüme oranına sahip

2019 yılında kurulan; bireylerin ve işletmelerin tüm finansal ihti­yaçlarını tek bir platform üzerin­den alternatifli seçeneklerle kar­şılayan Sipay, global kurumsal şirketlerin yanı sıra Türkiye’nin önde gelen bankalarına ve tekno­loji şirketlerine hizmet sunuyor.

2023 yılında Deloitte Teknoloji Fast 50’de Türkiye’nin en hızlı bü­yüyen fintek şirketi unvanına la­yık görülen ve PSM Awards’dan da 2 “altın” ödül alan Sipay, kârlı bir şekilde büyümeye devam edi­yor. Nisan 2024 itibarıyla yıllık 10 kat büyüme oranına sahip olan Si­pay, önümüzdeki bir yıllık dönemi 300 milyon dolar gelir ile kapatma­yı hedefliyor. Sipay Kurucusu ve Global CEO'su Nezih Sipahioğlu, “İhtiyaç ve beklentilerin hızla de­ğiştiği dijital çağda, fintek trend­lerinin öncüsü olmayı ve kullanı­cılarımıza en yenilikçi çözümlerle hizmet vermeyi sürdürüyoruz.

Al­dığımız bu yatırım da ekibimizin disiplinli çalışmasının ve özveri­sinin bir kanıtıdır. Bu finansmanla yapay zekâ, hiper kişiselleştirme, gömülü finans, blockchain ve sanal gerçeklik üzerine çalışmalarımızı hızlandırırken aynı zamanda yeni pazarlara da açılacağız. Tek plat­form üzerinden geniş ürün ve hiz­met yelpazesi sunan kapsamlı bir finansal pazar yerini hayata geçi­rerek, kullanıcılarımızın ticari ve kişisel finansal ihtiyaçları için en uygun çözümleri seçebilmelerine olanak sağlayacağız" dedi.

“Sürdürülebilir büyümeye devam ediyoruz”

Sipay Kurucusu ve Global CE­O’su Nezih Sipahioğlu, Sipay’in sürdürülebilir bir şekilde büyü­meye devam ettiğini söyledi. Si­pay Kart adedinin geçen yıl bir ön­ceki yıla kıyasla 7 kart artış göste­rirken, söz konusu dönemde işlem adedinin 11 kat arttığını ifade eden Sipahioğlu, 2024 yılına iliş­kin de değerlendirmede bulunan Sipahioğlu, şöyle konuştu: “2024 yılının ilk 5 ayına baktığımızda global ölçekte hem ekonomik hem de siyasi riskler sürüyor.

Bu du­rum elbette şirketlerin büyümele­rini ve aldıkları yatırımları baskı­lıyor. Fintek sektörü özelinde de­ğerlendirmemiz gerekirse, farklı sektörlere kıyasla görece ayrıştı­ğımızı söyleyebiliriz. Sipay pers­pektifinden baktığımızda ; yılın ilk çeyreğinde de büyümede hız kesmedik. 2024 yılının ilk çeyre­ğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla POS tarafında işlem ade­dimiz 2,5 katın üzerinde bir artış­la 14,6 milyona ulaştı.

İşlem hac­mimiz ise 3,5 katın üzerinde bir artışla 7,4 milyar TL’den 27,5 mil­yar TL’ye ulaştı. Cüzdan tarafında Sipay’in cüzdan hizmeti verdiği kurumlar ile birlikte eriştiğimiz bireysel kullanıcı adedi 4,5 milyo­na yaklaştı. Cüzdan hacminde de geçen yılının aynı dönemine göre yaklaşık 11 kat büyüme yakaladık ve 25 milyar TL hacme yaklaştık. Hacim olarak 2023’te 2022’ye kı­yasla 10 kat büyüme gerçekleştir­dik, 2024’te de bu büyüme ivmesi­ni devam ettiriyoruz.

“Bu yılın öncelikli konuları arasında yurt dışına açılma var”

Sipay’in yıl sonu hedeflerine ilişkin de bilgi paylaşan Nezih Si­pahioğlu, şunları söyledi: “Şu an­da aylık 15 milyar TL’lik bir hacmi yönetiyoruz. Bu yılı yaklaşık 650 milyar TL’lik bir hacim ile kapat­mayı hedefliyoruz. Buna ek olarak uluslararası para transferi ürünü­müzü devreye almaya hazırlanı­yoruz. Ayrıca, değerli maden alım satım özelliği de kullanıma sun­duğumuz bir başka özellik.

Bu yıl en öncelikli konularımızın ba­şında ise yurt dışına açılma geli­yor. Yayılım stratejimizin altında gelişmekte olan ülkelerde geniş­lemek var. İngiltere ve Azerbay­can’da çalışmalarımıza başladık. İngiltere tarafında Türkiye’de ba­şarılı yaptığımız işleri yurt dışına taşımayı hedefliyoruz. Azerbay­can tarafında ise yeni bir mevzuat var. 2024’te başvurumuzu yapıp Türkiye’deki benzer faaliyetleri gerçekleştireceğiz.”

Sipay, Deloitte EMEA Teknoloji Fast 500 listesinde

Geçen yıl finansal teknolojiler dünyasında önemli bir yeri olan PSM Awards’da Dijital Dönüşüm kategorisinde Açık Bankacılık uygulaması ve Genç Kıvılcım kategorisinde Sipay Proje Direktörü Meltem Yüksek ile 2 altın ödülün birden sahibi oldu. Aynı zamanda Deloitte Teknoloji Fast 50 listesinde fintek kuruluşları arasında birinci olan Sipay, şimdi de 11 katlık büyümeyle Deloitte EMEA Teknoloji Fast 500 listesine 187. sıradan giriş yaptı.

Sipay Kurucusu ve Global CEO’su Nezih Sipahioğlu, şunları söyledi: “En hızlı büyüyen teknoloji şirketleri arasında bizleri Türkiye’de alanımızda zirveye, EMEA bölgesinde üst sıralara taşıyan sürdürülebilir büyümemizin arkasında kararlı, titiz ve özverili bir ekip çalışması bulunuyor. Olağanüstü çabaları için ekip arkadaşlarımın her birine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Sektörün en hızlı büyüyen şirketi olarak Türkiye’de sektör liderliğine emin adımlarla ilerliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.