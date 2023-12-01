Şişecam, BrauBeviale Fuar’ına katıldı
Şişecam, 28-30 Kasım 2023 tarihlerinde Almanya’nın Nüremberg kentinde düzenlenen BrauBeviale Fuarı’na katıldı. Cam ambalaj ürünleriyle BrauBeviale İçecek Üretimi ve Pazarlaması Fuarı’nda yerini alan Şişecam, sürdürülebilir ve yenilikçi ürün portföyünü ziyaretçilerle buluşturdu.
Haber Merkezi
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Cam ambalaj alanında en büyük beş global üretici arasında yer alan Şişecam, Avrupa'nın en önemli ticaret fuarlarından BrauBeviale’de içecek sektörü profesyonelleriyle bir araya geldi.
28-30 Kasım 2023 tarihlerinde Almanya Nüremberg’te düzenlenen fuarda Şişecam, üç gün boyunca cam ambalaj kategorisindeki zengin ürün portföyünü sergiledi.