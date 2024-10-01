Şişecam dünyanın en hafif cam viski şişesini üretti

Şişecam, prestijli viski markası Johnnie Walker için en hafif cam viski şişesini el işçiliğiyle üretti. Sadece 888 adet üretilen Johnnie Walker Blue Label Ultra, Diageo ve Şişecam ev sahipliğinde, Londra Tasarım Festivali’nde düzenlenen özel bir etkinlikte tanıtıldı.

Şişecam ve Diageo ekiplerinin iş birliğiyle üretilen 70 cl’lik yeni şişe, mevcut Johnnie Walker Blue Label şişesiyle aynı hacme sahip olmasına rağmen kapaksız ve boş haliyle sadece 180 gram ağırlığında. Standart Johnnie Walker Blue Label şişesinin ağırlığına kıyasla yaklaşık %80 daha hafif olmasına rağmen Johnnie Walker’ın yüksek dayanıklılık standartlarını karşılamaya devam eden gözyaşı şeklindeki şişe, Şişecam'ın hem el işçiliğinde uzmanlığını hem de Ar-Ge'de ulaştığı ileri seviyeyi gösteriyor. Şişecam, bu benzersiz şişenin üretimi için Denizli’deki cam ev eşyası tesisinde hazırladığı ‘temiz oda’ ile ürünün gıda güvenliği standartlarına uygun olmasını da garanti altına aldı.

Şişecam tarafından üretilen dünyanın en hafif 70 cl İskoç viski cam şişesi, hafif ambalajlar ile gelecekte nelerin mümkün olabileceğini de gözler önüne serdi.