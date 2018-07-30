Şişecam hisseleri yüzde 5 değer kazandı
Şişecam hisseleri güçlü ikinci çeyrek bilançosu sonrası yüzde 5'in üzerinde prim yaptı.
Şişecam, cuma akşamı ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı. Şirket yılın ilk yarısında yüzde 93 artışla 1,6 milyar TL net kâr elde etti. Kârın beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası şirketin borsadaki hisseleri yüzde 5'in üzerinde prim yaptı.
Şişecam hisseleri 5.40 liraya kadar yükseldikten sonra saat 10.48 itibariyle yüzde 2.85 primle 5.05 liradan işlem görüyor. Aynı saatte BIST-100 endeksi ise yüzde 0.2 ekside bulunuyor.
Kaynak: Reuters