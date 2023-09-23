Şişecam Lüleburgaz’da Otocam hattını devreye soktu

Şişecam, Lüleburgaz’da yaklaşık 4 milyar TL’lik (yaklaşık 190 milyon dolar) yatırımlarla hayata geçirdiği otocam hattını devreye aldı. Bu yeni hat yıllık 200 bin ton kapasiteyle çalışırken 114 kişiye de ek istihdam sağlayacak. Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Prof. Dr. Ahmet Kırman, “2021 yılında Lüleburgaz’a bir düz cam hattı yatırım kararı aldığımızı duyurmuştuk. Şimdi bu yatırımı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Standartların dışında genişliğiyle dikkat çeken net 4,88 metre ene sahip yeni hat, bu özelliği sayesinde üretimde yüksek oranda verimlilik sağlayacak. Bu yatırımla Şişecam’ın mevcut durumda otocam üretimi yapan float hatları da kapasiteleri ve verimlilikleri artırılarak tamamen mimari cam üretimine yönlendirilebilecek. Tarsus’taki TR9 float hattının yapımına ve Lüleburgaz’daki TR1 float hattının soğuk tamir ve kapasite artışı çalışmalarına devam ediyor. Bu iki yatırımın da tamamlanmasıyla birlikte Şişecam’ın Türkiye’deki toplam float üretim kapasitesi yüzde 30 oranında artarak 2,6 milyon ton hacme ulaşacak” dedi.