Şişecam'dan Gürcistan'a 20 milyon euro yatırım

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 20 milyon euroluk yatırımla yenilenen ve en yeni teknolojilerle donatılan fırın ile Gürcistan’ın tek cam üreticisi olmaya devam eden Şişecam, ülkedeki cam ambalaj üretim kapasitesini de yüzde 25 artırmış oldu.

Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici ile Şişecam üst yöneticilerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen tören, Gürcistan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Levan Davitashvili, Türkiye Cumhuriyeti Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, Mtskheta-Mtianeti Bölge Valisi Davit Nozadze ve Mtskheta Belediye Başkanı Dimitri Zurabishvili’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kapasite yüzde 25 artacak

Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, şirket olarak Türkiye’nin üretim gücünü 4 kıtada, 14 ülkede gururla temsil ettiklerini kaydetti.

Gürcistan'ın ise Şişecam için bu gücün global temsilinin ilk adımı olması açısından özel bir ülke olduğunu aktaran Elverici, "1997 yılında bir özelleştirme adımıyla Türkiye dışındaki ilk yatırımımızı yaptığımız Gürcistan’da bugün 2 fırın ile yıllık 75 bin ton cam ambalaj üretim kapasitesine sahibiz.

Tek cam üreticisi olduğumuz ülkede su, maden suyu alkollü ve alkolsüz içecekler ile gıda sektörü için çeşitli hacim ve 3 renkte cam ambalaj üretiyoruz.Ülkede 250 kişiye istihdam sağlıyoruz” dedi. Elverici, şu değerlendirmelerde bulundu: “Şişecam’ın sürekli gelişim yaklaşımına uygun olarak Mina fabrikamızdaki fırınımızı en güncel teknolojilere kavuşturan bu yatırım ile tesiste ikinci fırınımızın kapasitesi yüzde 50 oranında arttı.

Bu Gürcistan’daki toplam üretim kapasitemize de yüzde 25 artış olarak yansıdı. Oluşan 75 bin tonluk bu kapasite ve teknolojik yetkinlikler ile hem Gürcistan’ın hem de çevre ülkelerin cam ambalaj taleplerine daha hızlı cevap vereceğiz.”