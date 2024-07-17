Şişecam'dan Hollanda'da şirket
Türkiye'nin önde gelen cam üreticilerinden Şişecam, Hollanda'daki iştiraki Sisecam Investment B.V. (SIBV) aracılığıyla Pivdenna BV ismiyle yeni şirket kurdu.
Türkiye'nin önde gelen cam üreticilerinden Şişecam'ın yeni şirket kurulumu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki (KAP) açıklamasıy duyuruldu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şirketimizin Hollanda'da yerleşik yüzde 100 iştirakimiz olan Sisecam Investment B.V. vasıtasıyla yüzde 100'üne sahip olduğu Ukrayna'daki gayrifaal durumdaki iştirakinin yapılandırılması amacıyla, sermayesine SIBV tarafından yüzde 100 oranında iştirak edilen, Hollanda'da yerleşik, Pivdenna BV ünvanlı yeni şirket kuruluş işlemleri 15 Temmuz'da tamamlanmıştır."