Şişecam’dan üç yeni cam hattı için 114 milyon dolarlık yatırım

Yatırım planı, Şişecam’ın Tarsus’ta inşaatı devam eden düz cam tesisi ile Kuzey İtalya ve Bulgaristan’daki düz cam tesislerini içeriyor. Şişecam bu yatırımlarla düz cam sektöründe artan kaplamalı cam ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor. 2025 yılında faaliyete geçmesi planlanan bu yatırımlar kapsamında Tarsus’ta inşası devam eden düz cam üretim tesisine yıllık 7 milyon metrekare kapasiteli bir kaplamalı cam hattı yatırımı yapacak.

Bununla birlikte Kuzey İtalya'daki düz cam tesisine yıllık 6,5 milyon metrekare kapasiteli, Bulgaristan'daki düz cam tesisine ise yıllık 6 milyon metrekare kapasiteli bir kaplamalı cam hattı yatırımı gerçekleştirecek. Şişecam, bu 3 yeni hat için toplam 114 milyon dolar yatırım yapacak.

Cam kaplama hat sayısı 7’ye çıkacak

Yeni kaplamalı hatların hayata geçmesi ile Şişecam’ın cam kaplama hatlarının sayısı dünya genelinde yediye ulaşacak. Bu yatırımların sonucunda Şişecam’ın şu an 4 farklı hatta ortalama ürün karışımı ile 22 milyon metrekare olan kaplamalı cam kapasitesinin yaklaşık iki kat büyüyerek 42 milyon metrekareye çıkarılması hedefleniyor.

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman, “Düz cam sektöründe artan kaplamalı cam ihtiyacını karşılamak üzere aldığımız bu yatırım kararı Şişecam’ın kaplamalı cam üretim kapasitesini neredeyse ikiye katlayacak.

Katma değerli ürünlerin payı artacak

Türkiye’deki mimari camlar pazarında liderliğimizi sağlamlaştırırken, Amerika da dahil olmak üzere global pazarda daha geniş bir müşteri ağına, daha yüksek rekabet gücüyle ulaşılabilmemizi kolaylaştıracak” diye konuştu. Yatırım ile katma değerli ürünlerin payının artacağını söyleyen Kırman, “Ayrıca tedarik ağının daha esnek yönetilmesi ve operasyonel süreç verimliliği de artacak”dedi.