Şişecam’ın gözü yeni pazarlarda

25 Aralık 2017

HAKAN GÜLDAĞ

Şişecam, Mersin Düzcam Fabrikası’na kurulu gücüyle çatı üzerinde, Avrupa ve Türkiye’nin ikinci büyük güneş enerjisi santralini kurdu. Santralin solar panellerinde kullanılan özel enerji camlar Şişecam’ın Mersin Düzcam Fabrikası’nda üretildi. Şişecam yılda 2.5 milyon metrekareye ulaşan güneş enerjisi cam üretimini ve ihracatını da artırmayı hedefledi.

Mersin Düzcam Fabrikası’na, bir grup ekonomi gazetecisiyle yapılan ziyarette, Şişecam Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Müdürü Prof. Ahmet Kırman, İç Denetim Başkanı Özgün Çınar, fabrika müdürü Güral Savaştürk ve şirketin önde gelen yöneticileriyle ile birlikte şu bilgileri paylaştı:

• Mersin Düzcam Fabrikası’nın çatısında kurulan güneş enerjisi santralimiz 6.2 megavat gücünde. Toplam yatırım tutarı 22 milyon lira. Toplam 79 bin 300 metrekareye yayılıyor… Kurulu gücüyle, Türkiye ve Avrupa’nın çatıdaki tek parça ikinci büyük santrali oldu.

Yüzde 100 yerli güneş santrali

• Güneş santralinde 38 bin metrekareden fazla enerji camı kullanıldı. Hepsi de Mersin Düzcam Fabrikası’nda üretildi. Kasım ayında devreye giren santralden ürettiğimiz elektriğe ilişkin ilk faturamızı da bu ay kestik.

• Çatıya kurduğumuz santral, paneller de dahil olmak üzere yüzde 100 yerli oldu. Solar paneller, solar camlar yerli üretim. Mühendislik ve montajı da yerli bir firma yaptı. Şişecam, güneş enerjisi camı üretmekle yetinmedi, santralin yüzde 100 “yerli ve milli” kurulabileceğinin örneğini ortaya koydu.

• Güneş santralimizle yıllık 5 bin 600 ton karbondioksit salımının önüne geçmiş olduk. Şişecam’ın yenilenebilir enerji alanına yaptığı yatırımlar sayesinde Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri içerisindeki ‘Erişilebilir ve Temiz Enerji’ hedefine önemli katkı sağlıyoruz.

12 MW yenilenebilir enerji

• Şişecam’ın 2022 yılına kadar yenilenebilir enerji üretiminde 12 MW kurulu güce ulaşma hedefi var. Bu kapsamda, 5 yıl içerisinde toplam 37 milyon lira yeni yatırım planlıyoruz. İlk etapta Şişecam Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin çatısına 87 kilovat gücünde güneş enerjisi santrali projesi hazırladık. TEDAŞ’ın onayına sunuldu. Onay sürecinin tamamlanması ardından sistem, iç tüketimi karşılamak üzere devreye girecek.

• Şişecam’da enerji verimliliği ve temiz enerjiye ilişkin önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu alanda yapacağımız her türlü iyileştirmeye büyük değer veriyoruz. Şişecam Topluluğu’nun yurt içi ve yurt dışındaki üretim tesislerinde yılda toplam 1.6 milyar kilovatsaat civarında elektrik ve 1.8 milyar metreküp doğalgaz enerjisi tüketiliyor.

• Buradaki fabrikamızın atık ısısından elektrik üretmek üzere de 9.1 milyon euro yatırım yaptık. 5.5 megavatlık yıllık elektrik üretimi gerçekleşiyor. Güneş ve atıktan ürettiğimiz elektrik yaz aylarında fabrikamızın ihtiyacı ile başa baş gelebilecek.

Güneş enerjisi camını ihraç ediyor

Mersin Düzcam Fabrikası’ndaki güneş santrali yatırımının geri dönüş süresinin 5 yıl 7 ay olacağını belirten Şişecam Genel Müdürü Ahmet Kırman, güneş enerjisi camı üretimlerine ilişkin de şu bilgileri paylaştı:

• Bizim enerji camları, güneşin enerjisini yüzde 93-94 oranında panele çekebiliyor ve foto voltaik hücrelere iletiyor. Böylelikle daha yüksek enerji verimine ulaşılabiliyor. Bu alanda yapılan kalite derecelendirmelerinde dünyada en yüksek düzeyde yer alıyoruz. Camlarımız uluslararası standartlara göre en üst seviye olan “U1” seviyesinde, yüzde 94 oranında geçirgenlik değerlerine sahip.

• Bizim bu alandaki faaliyetlerimizin 15 yıllık bir geçmişi var. Şişecam 2003 yılından bu yana güneş enerjisi sektörüne yönelik olarak güneş kolektörleri ve güneş panellerinin en üst katmanı olan cam malzemesini düşük demirli, temperli buzlu cam olarak üretiyor ve güneş enerjisi sistemleri üreticilerinin kullanımına sunuyor.

• Enerji camlarında kullanılan ana hammaddenin özellikleri de önemli. Şişecam olarak Mısır’da kum madeni işletiyoruz. Mısır kumu, enerji camı ve züccaciye üretimine daha uygun. Ayrıca tane boyutunun küçüklüğü de avantaj. Güneş ışınlarından daha fazla yararlanılması için bu camların geçirgenliğin yüksek olması gerekiyor. Yüksek geçirgenlik için kumdaki, dolayısıyla camdaki demir oranının düşük olması gerekiyor.

• Yılda 2.5 milyon metrekare güneş enerjisi camı üretiyoruz. Deyim yerindeyse ‘full’ çalışıyoruz ve ürün yetiştiremiyoruz. Güneş enerjisi camını Almanya başta olmak üzere yurtdışına da ihraç ediyoruz. Şu anda üretimimizin yaklaşık yüzde 20’sini ihraç ediyoruz.

Çatıdaki en büyük santral de Türkiye'den



Mersin Düzcam Fabrikası Müdürü Güral Savaştürk’ün rehberliğinde 570 dönüm alandaki fabrikayı gezerken, Türkiye ve Avrupa’da çatıdaki tek parça en büyük güneş santralının kime ait olduğu sorusu gündeme geldi. Hürriyet ekonomi yazarı Vahap Munyar, “Tosyalı Holding’in Osmaniye’deki fabrikasının çatısındaki santral sizinkinden büyük. Tosyalı, o santral için 17 ayrı şirket kurmuştu” hatırlatması yapınca, Şişecam yetkilileri, bu bilgiyi doğruladılar; “Biz de açıklamamızda Türkiye ve Avrupa’nın çatıdaki ikinci büyük güneş enerjisi santrali diye özellikle vurguladık.”

Pearl Grubu'nu aldı, yeni satın almalara sıcak

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, kasım ayında Mısır’daki Pearl Grubu’nu satın alıp Paşabahçe bünyesine kattıklarını bildirdi: “Pearl için 18 milyon dolar yatırım yaptık. Nitelikli Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteriyor. Bu çerçevede, oradan ABD’ye gümrük vergisine takılmadan ihracat şansımız olacak. Mısır’da ayrıca düz cam üretimi de yapıyoruz. Yurt dışında şirket alımının hep gündemlerinde olduğunu vurgulayan Kırman, “Önümüze fırsat çıkarsa yeni alımlar yapabiliriz. Özellikle yurtdışına yeni pazarlarda satın almalara daha yakınız” açıklamasında bulundu. Mısır ile aramızda son yıllarda ortaya çıkan kimi politik sıkıntıları hatırlatıp, bunların işlerine herhangi bir yansıması olup olmadığını sorduk. Yanıtı netti: “Hayır, herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Aksine Mısırlı yetkililerin oradaki faaliyetlerimizde yardımcı olmaya çalışan bir yaklaşımları var.”

Şişecam, 2017'yi 10 milyar lira ciro ile kapatmayı hedefledi

Kırman, grubun 3 kıta, 13 ülkede 42 üretim tesisi olduğunu, üretim tesislerinizin 16’sının yurt içinde, 26’sının ise yurt dışında faaliyet gösterdiğini hatırlattı. Kırman, üretim yaptıkları ülkeleri de şöyle sıraladı: - Almanya, İtalya, Bulgaristan, Romanya, Slovakya, Macaristan, Bosna Hersek, Rusya Federasyonu, Gürcistan, Ukrayna, Mısır ve Hindistan. Şişecam Grubu’nun dünyadaki konumunun altını çizdi: “Dünyada cam ev eşyasında 3’üncü, cam ambalajda ve düzcamda 5’inci büyük üreticiyiz. Krom kimyasallarında dünya lideriyiz.” Grup cirosunu sorduk. Şunları söyledi: “9 aylık ciromuzu açıkladık. Yüzde 32 artışla 8 milyar liraya ulaştık. İyi gidiyoruz. Bu yılı da 10 milyar liranın üzerinde kapatmayı bekliyoruz.” Cironun dağılımına ilişkin önemli bilgi verdi: “Türkiye’den ihracatımızı da dikkate alırsak, ciromuzun yüzde 60’ı dış gelirlerden oluşuyor. Bu yılın ilk 10 ayında 754 milyon dolarlık ihracat yaptık.”

Bu yıl en çok güneş enerjisi arttı

Bu arada, Şişecam yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Türkiye’de 2017’nin ilk 11 ayında kurulu güç kapasitesini en fazla artıran güneş enerjisi oldu. Türkiye’nin elektirik üretim kapasitesi kasım sonu itibariyle 83.139 MW’a ulaştı. Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, 2017’nin ilk 11 ayındaki toplam net artış ise 4.641 MW oldu. Güneş enerjisi 1.413 MW’lık yeni kurulu güç sayesinde, Türkiye’nin elektrik üretim kapasitesi içinde en fazla kapasite artışı gerçekleştiren kaynak oldu.

Kırman, 2018 için umutlu

Kırman, 2018 yılından umutlu. AB ve Rusya pazarlarındaki toparlanmaya dikkat çeken Kırman, iç pazarda da önemli bir kırılma yaşanmazsa, 2017 yılına benzer şekilde iyi bir yıl geçirecekleri tahmininde bulundu. Kırman şunları söyledi: “Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda dünyada ilk üçte olmayı hedefliyoruz. Rusya ve AB pazarlarında büyümelerdeki iyileşmeler, yine iç pazardaki canlılık bize olumlu yansıdı. Son yıllardaki en iyi dönemimizi geçirdik. 2018 yılında dış pazarlarımızdaki olumlu trendin sürmesini bekliyoruz. Beklentimiz 2018’de 2017’ye göre yüzde 10 büyümek. Verimliliğe yönelik çalışmalarla kârlılığımız korumak.”

Tuzla'daki fabrikasını Balıkesir'e taşıyor

Şişecam Grubu’nun yıllık yatırım temposunun 400-500 milyon dolar olduğunu belirten Ahmet Kırman, “Cam elyaf fabrikamızı Balıkesir’e taşıyoruz. OSB’de 100 milyon dolarlık yatırım yapacağız. Tuzla’daki fabrikamız Balıkesir’e taşınınca, İstanbul’da üretimimiz kalmayacak” açıklamasında bulundu. Kırman, “2018’de Bursa Yenişehir’deki cam ambalaj fabrikasında bir fırının modernizasyonu kapsamında kapasite artışını sağlayacağız” bilgisini de paylaştı.