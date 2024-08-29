Şişecam'ın ilk yarıyıl net satışları 86 milyar lira oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şişecam'ın bu dönemdeki konsolide net satışları 86 milyar lira olurken, Türkiye'den yapılan ihracatla Türkiye dışı üretimlerden yapılan satışların toplamını ifade eden uluslararası satışların konsolide satışlar içindeki payı ise yüzde 61 seviyesinde gerçekleşti.

Yılın ilk yarısında Şişecam'ın toplam yatırımları 11 milyar lira, ihracatı ise 492 milyon dolar oldu.

Bu dönemde 2,7 milyon ton cam üreten şirket, 2,3 milyon ton soda külü ve 1,8 milyon ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, zorlu başlayan 2024 yılının, ikinci çeyrekte de global ekonomik belirsizliklerin yanı sıra jeopolitik gerginliklere sahne olduğunu belirterek, "Fiyat endekslerinde küresel seviyede devam eden yüksek seyrin kontrol altına alınması hedefiyle uygulamaya alınan para politikası kararlarının, tüketim iştahı ve ekonomik büyüme üzerindeki kısıtlayıcı etkisi, piyasalardaki dengesizlik, enerji fiyatlarındaki değişimler ve jeopolitik gerilimler gibi birçok etken iş dünyasının genelini olduğu gibi Şişecam'ın faaliyet gösterdiği iş alanlarını da etkiledi." değerlendirmesinde bulundu.

Elverici, yılın ilk yarısında durgun, hatta kimi bölgelerde daralma seyrine devam eden talebin, maliyet tasarrufu ve operasyonel verimlilik uygulamalarını daha da zorunlu kıldığını kaydetti.

Çevik karar alma ve hareket edebilme yetkinliklerinin giderek daha fazla önem kazandığını vurgulayan Elverici, "Yılın ikinci yarısında faiz indirimleri ve talepteki iyileşmelerin ekonomilerdeki ılımlı gelişmeleri ve sektörlerimizdeki toparlanmayı kısmen de olsa destekleyeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Elverici, Şişecam'ın 2024 yılı ilk yarıyıl sonuçları hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

"Şişecam belirsizlikleri öngörme tecrübesi ve stratejik karar alma mekanizmalarıyla yılın ilk yarısında riskleri başarıyla yönetti. Uzun vadeli stratejik hedefleri ve iş alanı bazlı bölgesel stratejilerine uyumlu olarak katma değerli alanlara odaklanan Şişecam, sürdürülebilir değer yaratacak yatırım planlarını ekonomik ve jeopolitik gelişmeleri de göz önüne alarak yönetmeyi sürdürüyor. Hissedar değerinin kalıcı olarak artırılmasında önemli katkıya sahip bu stratejik bakış açısı, Şişecam’ın belirsizliklerin azalması ve daha elverişli pazar dinamiklerinin görülmeye başlanmasıyla birlikte oluşacak talebi daha da güçlenmiş yetkinliklerle karşılamasına imkan tanıyacak."

Şişecam'a global güven teyidi

Şişecam’ın Nisan ve Mayıs aylarında Cumhuriyet tarihinin en büyük şirket tahvil ihracını gerçekleştirdiğini hatırlatan Elverici, "Uluslararası fon ve finans kuruluşlarına iki ayrı fazda yüzde 55'i 8 yıl, yüzrde 45'i ise 5 yıl vadeli olmak üzere toplam 1,5 milyar dolarlık Eurobond ihraçları gerçekleştirdik. Bu ihraçlara uluslararası fon ve finans kuruluşlarından gelen, toplamda 5 milyar dolara yaklaşan taleple Cumhuriyet tarihinin en büyük şirket tahvil ihracına imza attık. Ayrıca dünyanın önde gelen kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve Moody's de Şişecam'ın kredi notu için ülke tavanı uygulamasına son verdi. Bu gelişmeler, Şişecam'a global ölçekte duyulan güveni bir kez daha teyit etti" açıklamasında bulundu.