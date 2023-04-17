Şişecam’ın maden suyu şişesine çevre ödülü verildi

Şişecam, yenilikçi cam ambalaj tasarımları ve ürün hafifletme çalışmaları ile üretimde ve transferde daha az enerji kullanımı ve daha az sera gazı emisyonu ile gezegeni korumayı ve değişen ihtiyaçlara yönelik sürdürülebilir ürünler sunarak yaşamı dönüştürmeyi amaçlıyor.

,Şişecam’ın, bu vizyon doğrultusunda ürettiği ve çevre dostu özellikleriyle öne çıkan, Türkiye’nin en hafif maden suyu şişesi IMSAD Geleceğe Yatırım Ödülleri Yarışması’nda Çevre kategorisinde üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Benzerlerine göre oldukça hafif

Özel tasarımıyla benzerlerine göre oldukça hafif olan çevre dostu 110 gram ağırlığındaultra hafif maden suyu şişesinin üretim sürecinde 130 graml ağırlığında standart bir maden suyu şişesine oranla karbon emisyonunda %19’luk bir düşüş sağlanıyor.

Ürün sevkiyatı sırasında ise kullanılan tır sayısı azaldığı için düşen maliyete ek olarak kilometre başına salınan karbon emisyonunda yaklaşık %14’lük bir düşüş elde ediliyor.

Şişecam’ın Yenişehir Cam Ambalaj fabrikasında flint ve zümrüt yeşili renklerde üretilen ve Türkiye’de satışı başlayan maden suyu şişelerinin, bu yıl itibariyle uluslararası pazarda da satışa sunulması hedefleniyor.