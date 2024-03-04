SIXT Türkiye ve Borlease, araç parkını 9 bin adede çıkaracak

Kiralama sektörü ve 2024 beklentileriyle alakalı bir basın toplantısı düzenleyen, SIXT Türkiye ve Borlease Genel Müdürü Yiğit Aras, 2024 yılında kiralama talebinde büyük artışların yaşanmasını öngördüklerini açıkladı. Bor Holding bünyesindeki markalarda 12 ay altı kısa ve üstünde ise uzun dönemli kiralama olarak değerlendiriliyor.

Aras “2023 yılında uzun dönem kiralama için oldukça hareketli bir yıl oldu. Pazar büyüyerek, pandemi sonrası toparlanma yaşandığının sinyalini verdi. Kısa dönem kiralama da aynı şekilde 2023 yılında oldukça iyi bir sezon geçirdi. Özellikle de şehir içi kiralamalarında da artışlar meydana geldi.

Kiralama sektöründeki bu artışta, otomobil fiyatlarında yaşanan yükselişlerin çok önemli etkisini gözlemledik. Bu artışların süreceğini öngörüyorum” dedi. SIXT Türkiye olarak son iki yılda büyük başarılara imza atarak “En hızlı büyüyen ülkelerden birisi” olduklarını da sözlerine ekleyen SIXT Türkiye ve Borlease Otomotiv Genel Müdürü Yiğit Aras, geçtiğimiz yıl düzenlenen halka arzın markaya ciddi bir finansal güç yarattığını ifade etti.

"Türkiye hedefimiz ilk 3’ü korumak"

Aras “SIXT Türkiye olarak pazarda ilk 3 marka içinde yer alıyoruz. Yine bu sıralamadaki yerimizi koruyoruz ve 2 sene önce yüzde 7 olan pazar payımızı yüzde 11–12 seviyelerine çıkarttık.

Geçtiğimiz yıl, yüzde 100’ün üzerinde gelir ve yüzde 15’e yakın araç parkı büyüme rakamlarına ulaşmak bizim için oldukça heyecan verici ve önemli bir gelişmeydi” dedi. Toplamda 8 bin 500 - 9000 adede yükselmeyi hedeflediklerini ifade eden Aras, esnek ve mobilite çözümlere yatırım yaptıklarını söyledi. SIXT + ile abonelik sistemine geçtiklerini belirten Aras, ”Öncelikle elektriklide bu işe başladık.

Cayma bedelsiz elektrikli araçla konvansiyonel motorlu bir aracı değiştirmeye imkan tanıyan bir sistemle ihtiyaçlara daha çok cevap vermeyi amaçlıyoruz. Yani belirli koşullarda otomobil değiştirme hakkı sunuluyor” diye konuştu. Şirket olarak temiz enerjiye ve elektrikli şarj konusunda da yatırımlar yaptıklarını söyleyen Aras, Estasyon markasıyla bu sektörü de takip ettiklerini ifade etti.