SKD Türkiye, iş dünyasına özel ‘rehber’ hazırladı

Hazırlanan rehbere ilişkin açıklamada bulunan SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, “Sürdürülebilirlik, iş dünyasının geleceği için kritik bir öneme sahip. İklim değişikliğinin kriz halini aldığı günümüzde sürdürülebilir kalkınmanın önemi her geçen dakika artıyor.

Bu perspektiften bakıldığında uluslararası rekabette Türkiye’nin ön safhalarda yer alması ve ülkemizin hem toplumsal hem ekonomik olarak refaha kavuşması için iş dünyası aktörlerinin yeşil dönüşümün en önemli ayağı olan sürdürülebilirliği iş yapış biçimlerine entegre etmesi gerekiyor. SKD Türkiye olarak 20 yıldır geliştirdiğimiz araçlar ve hayata geçirdiğimiz projeler ile iş dünyasının yeşil dönüşümüne katkı sağlamaktayız” dedi.

Sürdürülebilir İş Rehberi’nin şirketlere sürdürülebilirlik yolculuğunda rehberlik etmek, yeşil dönüşüme katkı sağlamak ve iş dünyasını daha sürdürülebilir bir geleceğe taşımak amacıyla hazırlandığını belirten Edin, “Rehber, şirketlerin sürdürülebilirlik yolcuğuna başlarken ortaya koymaları gereken tanımlamaları, analizleri ve önceliklendirmeleri nasıl yapabileceklerini anlatırken, şirketlerin sürdürülebilirlik yapısını kurmalarında yol gösterici olacak.

Umuyoruz ki bu rehber, şirketlerin sürdürülebilirlik konusundaki çabalarını güçlendirmelerine ve iş yapış biçimlerini dönüştürmelerine yardımcı olacak” değerlendirmesini yaptı.

“Aydınlatıcı bir yol haritası olacak”

TSKB’nin (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) sürdürülebilirlik alanındaki uzmanlığından doğan danışmanlık şirketi olduklarını belirten ekonomiye geçişi hızlandırmayı amaçladıklarını belirten Escarus Genel Müdürü Dr. Kubilay Kavak ise, “En temel önceliğimiz kurumların, stratejik sürdürülebilirlik çalışmalarında ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirerek düşük karbonlu ekonomiye geçişi hızlandırmak.

Escarus olarak, 13 yıllık deneyimimiz bize açıkça gösteriyor ki bugün sadece sürdürülebilirliği iş süreçlerine gerçek manada entegre edebilmiş yapılar, ülkemiz ve dünyamız için kalıcı değer üreterek geleceğe uzanabiliyor.

Bunu başarabilmek için sürdürülebilirliğin bütüncül bir bakış açısıyla ele alınarak akılcı stratejiler geliştirilmesi gerekiyor. Titiz çalışmalarımız sonucunda yayınladığımız Sürdürülebilir İş Rehberi’nin farklı sektörler için aydınlatıcı bir yol haritası olacağına inanıyoruz” diye konuştu.