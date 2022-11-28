Smart Güneş Teknolojileri, karbon ayak izini sıfırladı

International REC Standard Foundation tarafından geliştirilen bir sertifikasyon sistemi olan I-REC Sertifikası, üretilen enerjinin kaynağının ve özniteliğinin izlenebilirliğini sağlayarak elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgeliyor. Enerjinin güneşten üretiminin sağlanması, güneş enerjisinin geniş kitleler tarafından bilinir ve kullanılır hale getirilmesi için çalışmalar yürüten Smart Güneş Teknolojileri, kuruluşundan bu yana yeşil dostu standartları hayata geçirmeye devam ediyor. Smart Güneş Teknolojileri, 2021 ve 2022 yılına dair aldığı I-REC sertifikaları ile Gebze Güneş Paneli Üretim Tesisi’nin ve Kavacık’ta bulunan merkez ofisinin elektrik tüketiminden kaynaklı karbon ayak izini Tuzluca-1 ve Tuzluca-2 adlı güneş enerjisi santrallerinde üretilen temiz enerji ile sıfırladığını belgeledi.

“Karbon nötr bir şirket olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz”

Smart Güneş Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Değer yaratma gücünün merkezinde temiz enerjiyi tutan bir şirket olarak, tüm operasyonlarımızı sürdürülebilirlik alanındaki sorumluluklarımızın bilinciyle şekillendiriyoruz. Bu anlayışla Gebze’de bulunan fabrikamızın ve Kavacık’ta bulunan merkez ofisimizin karbon ayak izini I-REC sertifikası alarak sıfırladık. Bu sayede hedef pazarlarımız olan ABD ve Avrupa ülkelerinde iddiamızı büyüttük. Bu ülkeler geleneksel enerji üretim-tüketim anlayışıyla değil, daha az karbon üreten bir üretim-tüketim zinciri anlayışıyla alım kararı veriyorlar. Düşük karbonlu bir ekonomi yaratabilmek için üretimden tüketime bütün yaşamsal faaliyetler için gerekli enerjinin fosil yakıtlardan değil de, daha temiz ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi çok önemli. Geçtiğimiz ay güneş enerjisi sektöründe düşük karbonlu üretim yapmayı hedefleyen ve bu konuda farkındalık yaratmak için çalışan sayılı global firmanın yer aldığı Ultra Low-Carbon Solar Alliance’a üye olmamız da bu alandaki çalışmalarımızın bir sonucu olarak gerçekleşmişti. Varoluş misyonumuz olan yeşil bir gelecek hedefiyle, karbon nötr bir şirket olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.”