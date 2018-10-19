SOCAR’ın dev yatırımı STAR Rafineri açıldı

19 Ekim 2018

Türkiye’de özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırım olan rafineri, yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesiyle Türkiye’nin petrol ürünü ihtiyacının yüzde 25’ini karşılayacak ve cari açığın azaltılmasına yılda 1.5 milyar dolarlık katkı sağlayacak.

SOCAR’ın 6.3 milyar dolarlık değeriyle Türkiye’de özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırımı olan SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR Rafineri), İzmir Aliağa’da 19 Ekim, Cuma günü düzenlenen bir törenle açıldı. SOCAR’ın diğer iştirakleri Petlim Konteyner Terminali, Petkim Rüzgar Enerji Santrali ve Aliağa Genel Müdürlük Binası’nın açılışının da yapıldığı törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Azerbaycan Başbakan Birinci Yardımcısı Yaqub Eyyubov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ekonomi Danışmanı Ali Asadov, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev, Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Muxtar Babayev, Azerbaycan Maliye Bakanı Samir Sharifov, SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev ve SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov da katıldı.

SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, STAR Rafineri ile ilgili olarak; “Bugün bizim için tarihi bir gün. Çünkü 25 Ekim 2011 tarihinde, yine burada bulunan iki ülkenin cumhurbaşkanları tarafından temeli atılan STAR Rafineri’nin açılışını gerçekleştiriyoruz. Dünyanın en yeni teknolojileriyle donatılan STAR Rafineri, rafineri ve petrokimya entegrasyonunu gerçekleştirdiğimiz, bizim için stratejik öneme sahip bir yatırım. Yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesi olan rafinerimiz, Azerbaycan ve Türkiye arasında gelişen ekonominin en önemli yatırımlarından biri olacak” diye konuştu.

STAR Rafineri’nin Türkiye ve Azerbaycan arasındaki tarihi bağlarını daha da güçlendirdiğini belirten Abdullayev, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’de petrokimya sektöründe oluşturduğumuz tam entegre sistemle Türkiye’nin ve Azerbaycan’ın ekonomik gücünü artırmaya odaklandık. Türkiye’ye ve Türkiye ekonomisine güvenimizin bir göstergesi olan STAR Rafineri’nin bugün faaliyete geçmesinin ardından, önümüzdeki dönemde yatırımlarımızın devam edeceğini hatırlatmak isterim. Türkiye’de 14.2 milyar dolara ulaşan yatırımlarımız, tüm projeler tamamlandığında 19.5 milyar dolara ulaşacak. Biz; kardeş ülke olarak gördüğümüz Türkiye’nin üretim gücüne güç katmak, Azerbaycan’ın enerji sektöründeki kaynaklarını, yüksek katma değerli bir şekilde dünyanın diğer ülkelerine ulaştırmak için hiç durmadan çalışıyoruz. Bu vesileyle Türkiye ve Azerbaycan devlet yetkililerine ve rafinerimizin inşaatı döneminde özveriyle çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma bir kez daha teşekkürlerimi sunmak istiyorum.”

Türkiye’nin petrol ürünü ihtiyacının dörtte biri STAR Rafineri’den!

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesindeki en büyük petrol operasyonlarından biri olarak Türkiye petrokimya sektöründe cari açığın azaltılmasına yıllık 1.5 milyar dolarlık katkı sağlayacak STAR Rafineri’de nafta, ksilen, dizel, jet yakıtı, LPG gibi petrol ürünlerinin üretimi gerçekleştirecek. Petkim'in hammaddesi olan naftanın tamamına yakını da STAR Rafineri tarafından tedarik edilecek. Türkiye’nin ilk Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi’ne sahip olan rafinerinin depolama kapasitesi ise 1.6 milyon metreküp. İnşaatın en yoğun döneminde 14 ülkeden 3000’in üzerinde mühendis olmak üzere toplam 19.500 bin kişinin çalıştığı rafineri, ekonominin yanı sıra istihdama sağladığı katkı ile de öne çıkıyor.

http://www.socar.com.tr/star-rafineri.html

(İlandır)