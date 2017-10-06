Sodexo'dan bin istihdam hedefi

06 Ekim 2017

Şirketlere ve kamu kuruluşlarına hizmetler sunan Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi, 2016 Eylül – 2017 Eylül tarihleri arasındaki yıllık büyüme rakamlarını ve 2018 hedeflerini açıkladı.



Sodexo Global’in, Türkiye operasyonunu büyütme hedefine dikkati çeken Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi CEO’su Ahmet Zeytinoğlu, “Ülke ekonomisine katkımızın yanında istihdamı da destekliyoruz. 2017’de 700 yeni istihdam sağladık. 2018 için ise bin kişilik istihdam hedefimiz var” diye konuştu.



Türkiye’de 3 yılda 3 kat büyüme hedefini gerçekleştirdiklerini belirten Zeytinoğlu, “Sodexo Global, Türkiye pazarına çok güveniyor. Önümüzdeki yıl şirket satın alma planımız var. 2018 büyüme hedefimiz yüzde 25, ciro hedefimiz ise 310 milyon TL” ifadelerini kullandı.



2015’te yüzde 30, 2016’da ise yüzde 45 büyüyen şirket 2017’de yüzde 25,4’lük büyüme oranına ulaştı.