Sofa Hotel ve Marriott işbirliği yaptı, hedefte yeni oteller var

03 Ekim 2017

SELENAY YAĞCI

İSTANBUL - Sofa Hotel, dünyaca ünlü otel zinciri Marriott International bünyesinde faaliyet gösteren ve nitelikli otellerin yer aldığı Autograph Collection markası ile işbirliğine imza attı. Toplantıda konuşan Sofa Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, Sofa ve Autograph olarak İstanbul dışındaki şehirler ve yurt dışında başka metropollerde de otel açma hedefiyle ilerleyeceklerinin bilgisini verdi. Autograph Collection, Marriott International’ın niş ve bağımsız otel koleksiyonu. Autograph Collection’a katılan oteller, kendi markalarını koruyarak Marriott markasından da güç alıyor. Marriott, bünyesinde 30’a yakın ülkeden toplam 125 otel bulunan Autograph Collection’a, Türkiye’deki ilk otel olarak Sofa Hotel’i seçti. Autograph Collection, 5 yıllık bir geçmişe rağmen dünyada en fazla tercih edilen Marriott ürünlerinin başında geliyor. Autograph Collection ile yakın gelecekte 5 otel daha açılması hedefleniyor.

Bu işbirliğinin Türk turizmine ve Sofa’ya büyük katkıları olacağını kaydeden Ali Güreli, "Bu işbirliğini, markamızı dünyada daha geniş bir hedef kitleye yaymamız için büyük bir fırsat olarak görüyoruz. Başta sadakat programına dahil olmak bizim için avantaj ayrıca Booking. com’da yüzde 5’lik komisyon indirimi alacağız ki rezevasyonlarımızın yüzde 60’ı bu siteden geliyor. Çalışanlarımız 90 günlük Marriott eğitimi alacaklar. Sofa ve Autograph olarak İstanbul dışındaki şehirler ve yurt dışında başka metropollerde de otel açma hedefiyle ilerleyeceğiz. Amacımız bu işbirliği ile beş yılda bu markanın sayısını artırmak. Paris ve Londra’da çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.

3 yılda 50 otele ulaşacak

Marriott’un bugün 125 ülkede 30 marka altında 6 bin 200’ün üzerinde oteli olduğunu söyleyen Marriott International Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Pogda Demircan, şunları anlattı: “Starwood Hotels & Resort’u satın almasıyla, Marriott Rewards ve SPG gibi sektörün en başarılı iki misafir sadakati programının bir araya geldi. Böylece, 100 milyonun üzerinde üyeyle dünyanın en büyük sadakat programlarından birine sahip olduk. 2020'ye kadar 26 otellik portföyümüzü, 50’nin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.”