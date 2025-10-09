SoftBank iştiraki PayPay, Binance Japan’ın yüzde 40’ını satın aldı

SoftBank Group’un iştiraki PayPay Corp., Japonya’nın en büyük kripto borsalarından biri olan Binance Japan Inc.’in yüzde 40’lık hissesini satın aldı.

Şirketlerin yaptığı ortak açıklamada, anlaşma bedeli açıklanmadı ancak iş birliği kapsamında PayPay kullanıcılarının Binance hesaplarına doğrudan bağlanarak kripto varlık alım-satımı yapabileceği belirtildi.

Japonya kripto piyasasında hızlı büyüme

Japonya Sanal ve Kripto Varlık Borsaları Birliği’nin verilerine göre, 2025’in ilk yedi ayında ülkedeki kripto işlemleri 33,7 trilyon yene (yaklaşık 230 milyar dolar) ulaştı.

Bu rakam, önceki yılın aynı dönemine göre neredeyse iki kat artış anlamına geliyor. Japonya, düzenleyici çerçevenin güçlenmesiyle birlikte Asya’daki en aktif kripto piyasalarından biri haline geldi.

PayPay için halka arz hazırlığı

Geleneksel olarak kripto yatırımlarına temkinli yaklaşan SoftBank Group’un, PayPay için 10 milyar doların üzerinde değerlemeyle ABD’de halka arz hazırlığı yaptığı Ağustos ayında bildirilmişti.

Yeni Binance ortaklığı, bu halka arz öncesinde PayPay’in dijital finans ekosistemini genişletme hamlesi olarak değerlendiriliyor.