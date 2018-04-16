Şok Marketler CEO'su Demirel: Halka arz için en doğru zaman

16 Nisan 2018

Şok Marketler, halka arz sürecini mayıs ayı içerisinde tamamlamayı planlıyor.

Şok Marketler CEO'su Uğur Demirel Bloomberg HT Piyasa Hattı'nın canlı yayınında Hande Demirel'in konuğu oldu.

Halka arz için en doğru zamanda başvuru yaptıklarını dile getiren Demirel, "Mayıs ayında şirketi halka arz etmiş olmayı umut ediyoruz. Gelen kaynağı şirkete enjekte edeceğiz. Neredeyse tamamı sermaye yatırımı yoluyla olacak. Ana hissedarımız Yıldız Holding'in bu süreçte herhangi bir satışı yok, diğer ortakların ise kendi tercihleri. Halka arz sonrası borçların tamamını kapatmış olacağız" diye konuştu.

Şok Marketler'in minimum yüzde 30 temettü dağıtma hedefi olduğunu belirten Demirel, "Her yıl dört bin kişiye istihdam sağlıyoruz ve bin yeni mağaza açmayı öngörüyoruz. Birkaç yıl daha bu şekilde devam edeceğiz" bilgilendirmesini yaptı. Uğur Demirel, mağaza açma sürecinde satın alma gibi bir gündemleri de olmadığını vurguladı.

Yıldız Holding'in iştiraklerinden Gözde Girişim, yüzde 39 oranında sermaye payı ile hissedarı olduğu Şok Marketler'in paylarının halka arzına ilişkin olarak hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla mart ayında başvuruda bulunmuştu.