Şok'un halka arzına SPK onayı

05 Mayıs 2018

Mart 2018 sonu itibariyle 24 binin üzerinde çalışan ve 81 ilde yaklaşık 5 bin 500 mağazaya ulaşan Şok Marketler’in halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

Talep toplama tarihleri 8-9 Mayıs 2018 olarak belirlendi. Hisse fiyatı aralığının 12,00 TL–14,40 TL olarak açıklandığı halka arzın tamamı sermaye artışı şeklinde gerçekleştirilecek.

Belirlenen fiyat aralığına göre toplam halka arz büyüklüğünün 2,6-3,1 milyar TL aralığında olması bekleniyor. Yurtiçi ve yurtdışı için tahsisatlar sırasıyla yüzde 15–yüzde 85 olarak planlanmakla beraber, nihai oranlar talep toplama süreci sonunda kesinleşecek. Garanti Yatırım’ın konsorsiyum lideri ve Yapı Kredi Yatırım’ın da eş lider olarak görev aldığı halka arzda 30’a yakın yerli aracı kurum yer alıyor.

Sermaye artışı ile yapılacak halka arzdan elde edilecek gelirin büyük kısmının net mali borçluluğun azaltılması, kalan kısmının ise işletme faaliyetleri çerçevesinde kullanılacağı ifade edildi. Halka arz ile birlikte Şok Marketler’in öz sermayesini güçlendirerek karlılığını daha da artırması ve kar dağıtım politikası çerçevesinde karını yatırımcılarıyla paylaşması hedefleniyor.