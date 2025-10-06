Şölen’den 100 milyon euroluk yeni yatırım

Hüseyin VATANSEVER

Biscolata, Milango, Ozmo, Boombastic, Luppo ile tanınan atıştırmalık markası Şölen, yatırımlarını sürdürüyor. Gaziantep'te 100 milyon euroluk yeni yatırımla kapasitesini yüzde 70 artırmaya planlayan şirketi, satış hacmini de 130 bin tona çıkartacak. Türkiye’de gıda sektöründe iki farklı lokasyonda Ar-Ge merkezine sahip olduklarını söyleyen Şölen CEO’su Erdoğan Çoban, “Gelecek nesillere daha güçlü bir Şölen bırakma hedefimizle, yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Son 10 yılda 300 milyon doların üzerinde yatırım yaptık. 2025, yeni yatırımlarımızın da devreye girmesiyle Şölen için bir depara kalkış yılıdır” dedi.

500 kişiye daha istihdam

Üretim kapasitesinde artış sağlamak üzere hayata geçirilecek yeni yatırımların Kasım 2025’te devreye alınacağını kaydeden Erdoğan Çoban, “Tamamen iç kaynaklar kullanılarak, toplam 100 milyon euroluk bir yatırım olacak” ifadesini kullandı. 500 kişiye yeni istihdam sağlayacak yatırım hakkında konuşan Erdoğan Çoban, “Şirketimize 90 bin metrekare; yani yaklaşık 13 futbol sahası büyüklüğünde yeni kapalı alan daha kazandıracak. Şölen’in Gaziantep’teki toplam üretim alanı yüzde 70 büyüyecek” şeklinde bilgi verdi. Söz konusu yatırım ile 30 bin paletlik ek bir akıllı depoya daha sahip olacaklarını sözlerine ekleyen Erdoğan Çoban, yılda 110 bin ton ürün sattıklarını anımsatarak, yeni yatırım ile bu seviyenin 130 bin tonun üzerine çıkacağı bilgisini paylaştı. En çok çikolata ihraç eden firmalardan biri olduklarını dile getiren Erdoğan Çoban, “Bugün geldiğimiz noktada, iki üretim merkezimizde ürettiğimiz lezzetler, 5 kıtada 120 ülkeye ulaşıyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana geçen 36 yılda küresel bir marka yolculuğunun gururunu yaşıyoruz.

Ama bu sadece bir gurur değil, aynı zamanda çok büyük bir sorumluluk. Çünkü biz ülkemize, paydaşlarımıza değer katarken; küresel ölçekte sektörümüze de yön vermeyi hedefliyoruz” dedi.

Kilogram değeri ihracatta 5.8 doları geçti

Patent şampiyonu firmalar listesinde 7’nci, çikolata, şekerleme ve unlu mamuller kategorisinde ise birinci sırada olduklarına işaret eden Çoban, şöyle devam etti: “10 faydalı model, 13 Avrupa patenti, 20 uluslararası patent ve 35 ulusal patent başvurumuz var.” Bir otomobil fabrikasında imalatta yaklaşık 250 robot kullanıldığını söyleyen Çoban, yaptıkları teknoloji yatırımları ile Şölen fabrikasında bu sayının 450’ye ulaştığını söyledi. Katma değerli ihracat konusuna da vurgu yapan ve rakamlar veren Çoban, ihracatta kilogram fiyatı sektör ortalaması 2.5 dolar olurken, katma değerli ürün ihracat ve yenilikçi yaklaşımlarıyla Şölen’de bu rakam 5.8 doları geçtiğini sözlerine ekledi.

Şölen’e Avrupa ödülü

European Candy Kettle Club, Türkiye’nin sektöründe önemli oyuncuları arasında yer alan Şölen’i ödüllendirdi. Gaziantep’te 36 yıl önce üretime başladıklarını anımsatan ve yıllar içinde ilerleme kaydettiklerini söyleyen Şölen CEO’su Erdoğan Çoban, “Şölen ailesi olarak küresel çapta hedeflerimizden birine daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. European Candy Kettle Club tarafından verilen bu prestijli ödül, yalnızca Şölen için değil, ülkemiz adına da gurur verici bir sonuçtur” ifadesini kullandı. Çoban, söz konusu ödülün, inovasyona, kaliteye ve sürdürülebilirliğe verilen önemin bir yansıması olduğuna işaret etti.

Ciro hedefi 1.2 milyar $

Her yıl total pazar büyümesinin 2 katı büyüme performansı gösterdikleri bilgisini paylaşan Erdoğan Çoban, “Geçen yıla göre yüzde 30’luk bir büyüme kaydettik; 580 milyon dolarlık ciroya ulaştık. Çift haneli olarak dolar bazında yüzde 16 civarında büyüme öngörüyoruz. Ciro hedefimiz 670 milyon dolar” dedi. Şölen CEO’su Erdoğan Çoban, 2030 yılı ciro hedefini ise 1.2 milyar dolar olarak açıkladı.