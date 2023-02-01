Son dakika: Esenboğa Havalimanı için imzalar atıldı

TAV Havalimanları hisselerinin tamamına sahip olduğu TAV Ankara Yatırım Yapım ve İşletme ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) arasında Ankara Esenboğa Havalimanını'nın 2050 yılına kadar işletilmesine yönelik imtiyaz kira sözleşmesi imzalandığını duyurdu.

TAV, Esenboğa Havalimanı'nın kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapımı ile iç/dış hatlar, genel havacılık, CIP terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanmak suretiyle verilmesi ihalesine KDV hariç 475 milyon euro ile en iyi teklifi verdiğini Aralık ayında açıklamıştı.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, havalimanının 2025 yılından itibaren 2050 yılına kadar 25 yıl süreyle işletilmesine yönelik imtiyaz kira sözleşmesinin 1 Şubat'ta taraflar arasında imzalandığı belirtildi.