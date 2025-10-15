'Son model hevesi’ gömülü sigortaya yarıyor
Fibasigorta; sektörü, şirketin yıllık performansını ve yeni hedeflerini paylaştığı bir basın toplantısı düzenledi. Gömülü sigortacılık konusunda ciddi bir ilerleme kaydettiklerini ifade eden Fiba Sigorta Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, “2024 yılını %131 büyümeyle ve yaklaşık 1,5 milyar Türk lirası prim üretimiyle tamamladık.
Sevilay ÇOBAN
Henüz 2025’i tamamlamadan önceki yılın başarısını aşarak eylül sonu itibarıyla 1,5 milyar TL prim üretimine ulaştık. Elektronik cihaz sigortası, kasko, konut ve KOBİ ürünlerinde %200 büyümeyle güçlü bir performans gösterdik” dedi.
2 yılda 400 bin poliçe
Öztürkoğlu, gömülü sigortanın özellikle elektronik cihaz, fintech ve e-ticaret sektörlerinde büyük bir ivme kazandığını söyleyerek, “Türkiye’de mikro sigorta satışları son iki yılda yüzde 60 artarken, bu modelle yılda yaklaşık 4 milyon poliçe üretiliyor. Biz de Fibasigorta olarak sadece iki yılda 400 bine yakın poliçeye ulaştık. Türk halkının teknolojik ürünlerde son model hevesi çok yüksek. Biz de bu yönelimi destekleyecek ‘eskisini getir yenisini al’ mantığında yeni sigorta ürünleri geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.
Gömülü sigortanın oranı %75
Küresel sigorta dağıtımının %4’ünü oluşturan gömülü sigortacılığın 2032’ye kadar %16’ya ve 1,5 trilyon dolarlık brüt prim üretimine ulaşması beklendiğini kaydeden Öztürkoğlu, toplam poliçe üretim adedinin yaklaşık %75’ini gömülü sigortacılık modeliyle elde ettiklerini anlattı.
Öztürkoğlu, şöyle konuştu: “Bu hizmetimizi yalnızca cep telefonlarıyla sınırlandırmıyor, tablet ve robot süpürge gibi hayatımızı kolaylaştıran elektronik cihazları da dâhil ederek geniş bir kapsamda müşterilerimizle buluşturuyoruz. Yeni satın alınan cihazların yanı sıra yenilenmiş cep telefonları için de güvence sunuyor, müşterilerimize ikame cihaz avantajı tanıyarak rakiplerimizden ayrışıyoruz.” Türkiye’de sigorta penetrasyonunun %2,3 seviyesinde olduğuna işaret eden Öztürkoğlu, “18-25 yaş arasındaki sigortalı oranı ise ortalama olarak %6 civarında. Biz Fibasigorta olarak bu yaş grubunda yüzde 9’luk bir sigortalı oranına sahibiz.
Yani sektöre kıyasla yaklaşık %50 daha yüksek bir orana ulaşmış durumdayız. 2026’da yapay zekânın iş süreçlerimize entegrasyonu, müşterilerimize ulaştığımız kanal sayısının artırılması ve siber, parametrik sigortalar gibi niş ürünlerle portföyümüzü genişletmek öncelikli hedeflerimiz arasında” diye konuştu.
Yanlış eğitim tercihine 'keşke sigortası' geliyor
Fibasigorta, Twentify iş birliğiyle gerçekleştirdiği “Gençlerin Güvence Haritası” araştırmasıyla gençlerin hayallerini, endişelerini ve en çok da “keşke sigortam olsaydı” dedikleri alanları ortaya koydu. Fibasigorta Genel Müdür Yardımcısı Buket Erşan, araştırmadan elde edilen bulgular ışığında gençlere özel yeni nesil bir sigorta paketi üzerine çalıştıklarını duyurdu.
Erşan, “Araştırmaya katılan gençlerin ‘Keşke sigortası’ yaptırmak istedikleri alanlar arasında ilk sırada %32 ile yurt dışında yaşama fırsatlarını değerlendirme, %28 ile zaman ve emek kaybını telafi etme, %26 ile ise eğitimde yapılan hatalı tercihleri düzeltme yer alıyor. Özellikle eğitimde yanlış tercihlerin telafisi, gençlerin en güçlü beklentisi olarak öne çıkıyor. Zamanı geri almamız mümkün olmayabilir ancak gençleri gelecek tercihlerinde destekleyecek adımlar atabiliriz. Bu kapsamda da çalışmalarımıza başladık. Gençlerin ‘keşke’ dediklerini bir güvenceye dönüştürmek bizim için büyük bir motivasyon” dedi.