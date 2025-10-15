'Son model hevesi’ gömülü sigortaya yarıyor

Sevilay ÇOBAN

He­nüz 2025’i tamamlamadan önceki yılın başarısını aşarak eylül sonu itibarıyla 1,5 milyar TL prim üreti­mine ulaştık. Elektronik cihaz si­gortası, kasko, konut ve KOBİ ürün­lerinde %200 büyümeyle güçlü bir performans gösterdik” dedi.

2 yılda 400 bin poliçe

Öztürkoğlu, gömülü sigortanın özellikle elektronik cihaz, fin­tech ve e-ticaret sektörlerin­de büyük bir ivme kazandığını söyleyerek, “Türkiye’de mikro si­gorta satışları son iki yılda yüz­de 60 artarken, bu modelle yıl­da yaklaşık 4 milyon poliçe üre­tiliyor. Biz de Fibasigorta olarak sadece iki yılda 400 bine yakın poliçeye ulaştık. Türk halkının teknolojik ürünlerde son model hevesi çok yüksek. Biz de bu yö­nelimi destekleyecek ‘eskisini getir yenisini al’ mantığında ye­ni sigorta ürünleri geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Gömülü sigortanın oranı %75

Küresel sigorta dağıtımının %4’ünü oluşturan gömülü sigor­tacılığın 2032’ye kadar %16’ya ve 1,5 trilyon dolarlık brüt prim üre­timine ulaşması beklendiğini kay­deden Öztürkoğlu, toplam poliçe üretim adedinin yaklaşık %75’ini gömülü sigortacılık modeliyle el­de ettiklerini anlattı.

Öztürkoğlu, şöyle konuştu: “Bu hizmetimizi yalnızca cep telefonlarıyla sınır­landırmıyor, tablet ve robot sü­pürge gibi hayatımızı kolaylaştı­ran elektronik cihazları da dâhil ederek geniş bir kapsamda müş­terilerimizle buluşturuyoruz. Ye­ni satın alınan cihazların yanı sı­ra yenilenmiş cep telefonları için de güvence sunuyor, müşterileri­mize ikame cihaz avantajı tanıya­rak rakiplerimizden ayrışıyoruz.” Türkiye’de sigorta penetrasyonu­nun %2,3 seviyesinde olduğuna işaret eden Öztürkoğlu, “18-25 yaş arasındaki sigortalı oranı ise orta­lama olarak %6 civarında. Biz Fi­basigorta olarak bu yaş grubunda yüzde 9’luk bir sigortalı oranına sahibiz.

Yani sektöre kıyasla yak­laşık %50 daha yüksek bir orana ulaşmış durumdayız. 2026’da ya­pay zekânın iş süreçlerimize en­tegrasyonu, müşterilerimize ulaş­tığımız kanal sayısının artırılması ve siber, parametrik sigortalar gi­bi niş ürünlerle portföyümüzü ge­nişletmek öncelikli hedeflerimiz arasında” diye konuştu.

Yanlış eğitim tercihine 'keşke sigortası' geliyor

Fibasigorta, Twentify iş birliğiyle gerçekleştirdiği “Gençlerin Güvence Haritası” araştırmasıyla gençlerin hayallerini, endişelerini ve en çok da “keşke sigortam olsaydı” dedikleri alanları ortaya koydu. Fibasigorta Genel Müdür Yardımcısı Buket Erşan, araştırmadan elde edilen bulgular ışığında gençlere özel yeni nesil bir sigorta paketi üzerine çalıştıklarını duyurdu.

Erşan, “Araştırmaya katılan gençlerin ‘Keşke sigortası’ yaptırmak istedikleri alanlar arasında ilk sırada %32 ile yurt dışında yaşama fırsatlarını değerlendirme, %28 ile zaman ve emek kaybını telafi etme, %26 ile ise eğitimde yapılan hatalı tercihleri düzeltme yer alıyor. Özellikle eğitimde yanlış tercihlerin telafisi, gençlerin en güçlü beklentisi olarak öne çıkıyor. Zamanı geri almamız mümkün olmayabilir ancak gençleri gelecek tercihlerinde destekleyecek adımlar atabiliriz. Bu kapsamda da çalışmalarımıza başladık. Gençlerin ‘keşke’ dediklerini bir güvenceye dönüştürmek bizim için büyük bir motivasyon” dedi.