Soybaş Dermir Çelik, listede 62 sıra birden yükseldi
Çelik sektörüne üç kuşaktır hizmet veren Soybaş Demir Çelik, Türkiye’nin ikinci büyük 500 firması sıralamasına bir önceki seneye göre 62 sıra birden yükselerek 108’inci sıradan girdi.
Firma, 2023 yılında üretimden satışlarda 2 milyar 425 milyon 933 bin 823 TL’yle listenin üst sıralarına doğru ilerledi. Çelik sektöründe 60 yılı aşkın tecrübesi, geniş ürün yelpazesiyle üç kuşaktır faaliyet gösterdiklerini söyleyen Soybaş Demir Çelik Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Soybaş, ürün kalitesi, rekabetçi fiyatları ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla Türk sanayisine değer kattıklarını ifade etti.
39 ülkeye satış yapıyor
Türkiye’nin ikinci büyük 500 firması sıralamasına bir önceki seneye göre 62 sıra birden yükselerek 108’inci sıradan girdiklerini belirten Soybaş, 2023 yılında üretimden satışlarda 2 milyar 425 milyon 933 bin 823 TL’yle listenin üst sıralarına doğru ilerlediklerini bildirdi.
Firmalarının tüm siyah/ dkp/galvanizli yassı, uzun hadde ve boru profil ürünlerinin toptan ve perakende ticaretini yaptığını belirten Soybaş, “2010 yılında kurduğumuz çelik servis merkezimizde üç boy kesme ve bir dilme hattımızla müşterilerimize hizmet veriyoruz. Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda istenilen ölçülerde boy kesilmiş ve dilinmiş sacları uygun şartlarda tedarik ediyoruz” dedi.
Orta Doğu, Avrupa, Türk Cumhuriyetleri, Afrika ve Güney-Kuzey Amerika ülkelerine demir çelik ürünlerini ihraç ettiklerini bildiren Soybaş, toplam 39 ülkeye satış yaptıklarını söyledi. ÇSM ve boru profil üretimlerinin ana ham maddesi olan rulo sac maliyetlerini her zaman olduğu gibi yakından takip ettiklerini vurgulayan Soybaş, “Hazır stoklarımız ve fabrikalara verilmiş siparişlerimizin toplamı olan ham madde pozisyonumuz piyasadaki diğer oyuncularla yaptığımız görüşmelerden anladığımız kadarıyla uygun seviyelerde ve çok yüksek olmasa da belirli bir karlılık sağlayacak seviyede. Çember, takoz, bor yağı, elektrik fiyatı gibi girdi maliyetlerimiz ise makul seviyelerde yatay seyrediyor” diye konuştu.
“Sektör 2024 sonunda yeniden net ihracatçı olacak”
Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra iş başına geçen yeni ekonomi yönetiminin uyguladığı ekonomik programla ekonomide istikrarın sağlanmaya başladığını belirten Soybaş, 2024 Haziran ayında yıllık bazda ilk enflasyon düşüşünün görüldüğünü ve yıl sonuna kadar baz etkisinin de yardımıyla enflasyonun yüzde 40 seviyesine inmesinin beklendiğini bildirdi.