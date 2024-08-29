Soybaş Dermir Çelik, listede 62 sıra birden yükseldi  

Firma, 2023 yılında üretim­den satışlarda 2 milyar 425 milyon 933 bin 823 TL’yle listenin üst sıralarına doğ­ru ilerledi. Çelik sektöründe 60 yılı aşkın tecrübesi, geniş ürün yelpazesiyle üç kuşak­tır faaliyet gösterdiklerini söyleyen Soybaş Demir Çe­lik Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Soybaş, ürün kalitesi, rekabetçi fiyatları ve müşte­ri memnuniyeti odaklı hiz­met anlayışıyla Türk sana­yisine değer kattıklarını ifa­de etti.

39 ülkeye satış yapıyor

Türkiye’nin ikinci büyük 500 firması sıralamasına bir önceki seneye göre 62 sıra bir­den yükselerek 108’inci sıra­dan girdiklerini belirten Soy­baş, 2023 yılında üretimden satışlarda 2 milyar 425 mil­yon 933 bin 823 TL’yle liste­nin üst sıralarına doğru ilerle­diklerini bildirdi.

Firmalarının tüm siyah/ dkp/galvanizli yassı, uzun hadde ve boru profil ürünle­rinin toptan ve perakende ti­caretini yaptığını belirten Soybaş, “2010 yılında kur­duğumuz çelik servis mer­kezimizde üç boy kesme ve bir dilme hattımızla müşte­rilerimize hizmet veriyoruz. Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda istenilen ölçü­lerde boy kesilmiş ve dilinmiş sacları uygun şartlarda teda­rik ediyoruz” dedi.

Orta Doğu, Avrupa, Türk Cumhuriyetleri, Afrika ve Güney-Kuzey Amerika ül­kelerine demir çelik ürünle­rini ihraç ettiklerini bildiren Soybaş, toplam 39 ülkeye sa­tış yaptıklarını söyledi. ÇSM ve boru profil üretimlerinin ana ham maddesi olan rulo sac maliyetlerini her zaman olduğu gibi yakından takip et­tiklerini vurgulayan Soybaş, “Hazır stoklarımız ve fabrika­lara verilmiş siparişlerimizin toplamı olan ham madde po­zisyonumuz piyasadaki diğer oyuncularla yaptığımız gö­rüşmelerden anladığımız ka­darıyla uygun seviyelerde ve çok yüksek olmasa da belirli bir karlılık sağlayacak sevi­yede. Çember, takoz, bor yağı, elektrik fiyatı gibi girdi mali­yetlerimiz ise makul seviye­lerde yatay seyrediyor” diye konuştu.

“Sektör 2024 sonunda yeniden net ihracatçı olacak”

Mayıs 2023 Cumhurbaş­kanlığı seçimlerinden sonra iş başına geçen yeni ekonomi yönetiminin uyguladığı eko­nomik programla ekonomide istikrarın sağlanmaya başla­dığını belirten Soybaş, 2024 Haziran ayında yıllık bazda ilk enflasyon düşüşünün gö­rüldüğünü ve yıl sonuna kadar baz etkisinin de yardımıyla enflasyonun yüzde 40 seviye­sine inmesinin beklendiğini bildirdi.