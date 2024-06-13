Sözüneri Mimarlık’a International Property Awards’ta 5 Ödül

Bursa'nın yanı sıra İstanbul, Milano ve Taşkent’te irtibat ofisleriyle faaliyetine devam eden Tasarım merkezi statüsündeki, “Hasan Sözüneri Mimarlık” uluslararası alanda başarılarını sürdürüyor.

Alanında dünyanın en prestijli ödül törenleri arasında yer alan Londra merkezli International Property Awards tarafından düzenlenen ödül törenine birçok ülkeden yoğun katılım sağlandı. Tayland’ın başkenti Bangkok’ta gerçekleşen International Property Awards’ın Asya Pasifik Grubundaki yarışmaya Hasan Sözüneri Mimarlık, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te hayata geçireceği ‘Hills Blue Mix Used’ projesiyle katılım sağladı.

Sözüneri Mimarlık 3 kategoride toplam beş ödülün sahibi oldu. En İyi Karma Kullanım Mimarisi, En İyi Yüksek Katlı Konut Mimarisi, En İyi Çoklu Konut Mimarisi kategorilerinde Özbekistan’ın en iyisi ödülünü alan proje aynı zamanda iki dalda Asya Pasifik grubunun diğer ödüllü projeleriyle dünya seçmesine katılmaya da hak kazandı.

“Kentimize, ülkemize ve mesleğimize hizmete devam edeceğiz”

Ödül töreni sonrası proje hakkında bilgiler veren Yüksek Mimar Hasan Sözüneri, “Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te tasarladığımız ‘Hills Blue Mix Used’ projesi 450 bin metrekare inşaat alanına sahip. Özbekistan Merkezli ‘BIOPHARM PLYUS’ firması tarafından hayata geçirilecek karma kullanımlı proje; 45 katlı rezidans, 3 bin 500 konut, alışveriş merkezi, 5 yıldızlı otel ve ofis yapılarından oluşuyor. İnşaat izinleri alınan ve inşaatına başlanılan projenin 2028 yılında tamamlanması hedefleniyor. İlham verici tasarımların ortaya çıkması ekip çalışmasının başarısıyla gerçekleşiyor. Bu anlamda tüm çalışma arkadaşlarımızın emekleri çok büyük. Çok değerli çalışma arkadaşlarımızla birlikte ulusal ve uluslararası düzeyde mimarlık hizmetleri vermeye devam edeceğiz. Bugüne kadar değişik ölçeklerde ürettiğimiz çok sayıdaki konut, ticaret, sanayi, turizm, sağlık, eğitim, spor ve karma kullanımlı projelere yurt içi ve yurt dışında yenilerini ekleyeceğiz. Kentimize ve ülkemize mesleğimizle ilgili hizmete devam edeceğiz." dedi.

Osman Can Sözüneri, Ayber Yeşilyurt ve Sözüneri Mimarlık Özbekistan Temsilcisi Ahmet Keskin ödül töreninde yer aldı.