Spotify aboneliklerine zam geliyor! Zamlı abonelik fiyatı ne kadar olacak?

Spotify'ın önümüzdeki günlerde ABD'deki Premium paketinin aylık ücretini bir dolar artırarak 9.99 dolardan 10.99 dolara çıkarması bekleniyor.

Wall Street Journal'ın haberine göre, yakın zamdan şimdilik sadece ABD'li abonelerin etkileneceği ifade edildi. Ancak WSJ, başka pazardaki Spotify kullanıcılarının da 2023 abonelik maliyetlerinde benzer bir artış görülebileceğini vurguladı.

Geçtiğimiz yıl artan lisans maliyetlerini gerekçe gösteren Apple Music, abonelik ücretlerini 10,99 dolara yükseltmişti.

Spotify tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak kar marjlarını artırmayı hedefledikleri öne sürüldü.

Son olarak Apple'ın uygulama mağazası üzerinden ödeme yaparak abone olma özelliğini kaldıran şirketin gelirlerin kesintiye uğramasını istemediği belirtilmişti.

Spotify ücretleri ne kadar?

Şu anda Spotify Premium ücreti; öğrenciler için 14.99 TL, bireysel kullanıcılar için 29.99 TL, çift hesap kullananlar için Duo paketi 39.99 TL ve ailece kullananlar için Aile paketi 49.99 TL olarak ücretlendiriliyor. Tüm paketlerde Spotify 1 ay bedava kampanyası mevcut. Bu arada rakibi Apple Müzik fiyatı öğrenciler için 9.99 TL, bireysel 19.99 TL, aile 29.99 TL.