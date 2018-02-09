Spotify, Türkiye ofisini kapatıyor

09 Şubat 2018

Müzik servisi Spotify, Türkiye'deki ofisini kapatma kararı aldı.

Konuyla ilgili Spotify Türkiye'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Spotify için önemli bir pazar ve biz Spotify olarak dünyanın en iyi müzik hizmetini Türkiye'deki müzikseverlere sunmaya devam etmekte kararlıyız. Türkiye'deki ofisimizin kapanıyor olduğu doğru ancak Türkiye'deki kullanıcılar ve sanatçılar için en iyi deneyimi sunmak üzere Türkiye pazarı ile ilgili olarak çalışmaya devam edecek bir ekibimiz bulunuyor."

Spotify, Türkiye operasyonlarını, bölge ülke temsilciliklerine bağlayacak. Yeniden yapılandırma çerçevesinde Türkiye ekibi çalışmalarını söz konusu bölge ülkelerin çatısı altında sürdürecek. Plak şirketleri ve sanatçılarla olan iletişim de bu şekilde sürdürülecek.

Spotify Türkiye Genel Müdürü Ergül Çivi'nin ABD Ticari Direktörü olarak atandığı bildirildi.

Kullanıcıların kapatma kararından etkilenmeyeceğini belirtildi.

5 yıl önce açılmıştı

Spotify, 2013 yılında Türkiye ofisini açmıştı. İlk etapta 10 kişilik bir ekiple yola çıkan şirketin ofisi ise İstanbul Levent'te bulunuyordu. Spotify ekibi aradan geçen 5 yıllık süre içinde özellikle yerel içerikler konusunda yaptıkları işlerle dikkat çekmeyi başardı.