STAR Rafineri ve SOCAR Petrol, Mineral Yakıtlar kategorisinde ödül aldı

Türkiye’nin en büyük entegre endüstriyel holdingi ve en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR Türkiye’nin iştirakleri STAR Rafineri ve SOCAR Petrol Ticaret, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından verilen 2022 İhracatın Yıldızları Ödülleri’nde iki ödülün sahibi oldu. Mineral Yakıtlar kategorisinde SOCAR Petrol Ticaret birinci olurken STAR Rafineri ikinci oldu. Şirketlerin ödüllerini 16 Haziran’da düzenlenen törende SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Operasyon Başkan Yardımcısı Sinan Üçyiğitler aldı.

İKMİB Türkiye’nin önde gelen ihracatçı birliklerinden biri oldu

SOCAR Türkiye, iki grup şirketiyle ilk iki sırada yer alarak ihracatın devler liginde zirvedeki konumunu güçlendirdi. 2022 yılında STAR Rafineri, Petkim entegrasyonu sayesinde üretimini başarıyla kesintisiz sürdürmeye devam etti. SOCAR Türkiye grup şirketleri, 2022 yılında doğrudan ihracatın yanında ihracatçı yerli sanayiciyi de desteklemeyi sürdürdü.

İKMİB 2022 yılında fiili ihracat yapan 9 binin üzerinde üye firması ile ihracat lideri kimya sektörünün yıllık 33,6 milyar dolar ihracatına yaptığı büyük katkı sayesinde Türkiye’nin önde gelen ihracatçı birliklerinden biri oldu.