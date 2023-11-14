Starbucks çalışanları tarihi greve hazırlanıyor

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Sendikalı Starbucks Corp. baristaları şimdiye kadarki en büyük grevlerini gerçekleştirmeyi planlıyor.

Starbucks Workers United sendikasına göre yüzlerce işyerinde binlerce çalışan Perşembe günü bir günlük iş bırakma eylemi yapacak.

Grev, Starbucks'ın tatil temalı yeniden kullanılabilir bardaklar dağıttığı popüler bir promosyon etkinliği olan şirketin Kırmızı Bardak Günü'ne denk getiriliyor.

Sendika, Starbucks'ın bu tür promosyonlar sırasında özellikle zahmetli olan personel ve zamanlama gibi konularda iyi niyetle müzakere etmeyi yasadışı bir şekilde reddettiğini söylüyor.

Starbucks ise gönderdiği bir e-postada adil bir şekilde müzakere etmeyi reddeden tarafın sendika olduğunu söyledi. İki taraf birçok mağazada, çalışanların video konferans yoluyla katılmalarına izin verilip verilmemesi de dahil olmak üzere toplantıların temel kuralları konusunda anlaşmazlığa düştü.

Pazartesi günü kahve zinciri, sendikanın sözleşme görüşmeleri için bir araya gelmeyi kabul etmesinin üzerinden aylar geçtiğini iddia ederken, sendika Starbucks'ın işçilerin haklarına yönelik yasadışı ihlalleri kabul etmedikleri sürece görüşmeyi reddettiğini iddia etti.

Starbucks'tan yapılan açıklamada, "Workers United'ın bu hafta ABD'deki mağazalarımızın küçük bir bölümünde bir günlük eylem yapacağını kamuoyuna duyurduğunun farkındayız" denildi.

350'den fazla mağazada örgütlü

Workers United, yaklaşık iki yıl önce Buffalo, New York'ta elde ettiği dönüm noktası niteliğindeki örgütlenmeye başlayarak, Starbucks'ın ABD'de şirket tarafından işletilen yaklaşık 9 bin mağazasından 350'den fazlasında seçimleri kazanmıştı.

Ancak sendikanın yayılma hızı büyük ölçüde yavaşladı ve bu mağazaların hiçbiri şirketle toplu iş sözleşmesi imzalama seviyesine yaklaşamadı.

ABD Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu'nun bölge müdürleri şirket aleyhine 100'den fazla şikâyette bulunarak mağaza kapatma, aktivistleri işten çıkarma ve sendikanın örgütlendiği mağazalarda adil müzakere yapmayı reddetme gibi yasadışı sendika karşıtı taktikler uygulandığını iddia etti. Kurum, sendikalaşan ilk iki mağazada şirketin "anlaşmaya varma niyeti olmadan pazarlık yaptığını" iddia etti.

Grevdeki işçiler 16 Kasım'da sendikasız kafeleri ziyaret ederek diğer baristalarla çabalarına katılmaları konusunda görüşmeyi planlıyor.