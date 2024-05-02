Starbucks Türkiye ürünlerine ikinci zam

Geçtiğimiz günlerde ocak-mart dönemi gelirlerini açıklayan Starbucks, gelirlerinin bu dönemde yıllık bazda yüzde 2 azalışla yaklaşık 8,6 milyar dolara gerilediğini açıkladı. Starbucks'ın mağaza satışları da yüzde 4 azalışla 2020 sonundan bu yana ilk düşüşünü kaydetti. Starbucks mağazalarının trafiği de yüzde 6 azaldı.

Filtre kahve fiyatı 70 liraya yükseldi

Gazete Oksijen’de yer alan habere göre gelirlerinde düşüş yaşayan dünyaca ünlü kahve zinciri Türkiye fiyatlarına da bu yıl ikinci kez zam yaptı.

Bu yıl 45 lira olan küçük boy (Tall) filtre kahve fiyatını 60 liraya çıkartan Starbucks aynı ürünün satış fiyatını 70 lira yaptı. Filtre kahvenin internet üzerinde sipariş verilen platformlardaki fiyatı ise 85 lira oldu.

Starbucks'ın yaz döneminde geçerli olan yeni fiyat listesi şöyle: