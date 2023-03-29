Start-up girişimlerine yeni model yatırım desteği

Tuğladan ambalaja, dökümden enerjiye birçok iş kolunda faaliyet gösteren Işıklar Holding, Türkiye start-up ekosisteminde yer almak isteyen yeni yatırımcılara stratejik destek vermek amacıyla kurduğu online yatırım platformu Işıklar Hub’ı faaliyete geçirdi. Türkiye’ye katma değer yaratma hedefiyle hayata geçirilen projesiyle, kuluçka sürecini geçmiş, gelecek vadeden yenilikçi projelere yatırım yapılması planlanıyor. Işıklar Hub olarak, girişimlere ilk aşamada 30 bin dolara kadar ön hibe desteği vereceklerini söyleyen Işıklar Hub Proje Lideri Alp Işık, final aşamasında uygun bulunan start-up’lara 250 bin dolara kadar yatırım desteği sağlayacaklarını belirtti.

“İlk aşamada 30 bin dolar ön hibe desteği veriyoruz”

Işıklar Hub ile şu an online faaliyetler yürüttüklerini, ancak ilerleyen dönemlerde bir girişim sermayesi kurmayı hedeflediklerini söyleyen Alp Işık, “Gelişmeye başlayan Türkiye start-up ekosisteminde yeni oyunculara operasyonel ve stratejik destekler vererek, beraber büyüyeceğimiz bir girişim oluşturmayı başardık. Başvuruları www.isiklarhub.com web sitemiz üzerinden kabul ettiğimiz bu projemiz ile her start-up’ı kendi alanındaki pazar analizleri, işletme ve gelir modelleri ile bu modellerin tutarlılıklarına göre değerlendiriyoruz. Ardından girişimlere ilk aşamada 30 bin dolara kadar ön hibe desteği, final aşamasında uygun bulunun start-up’lara ise 250 bin dolara kadar yatırım desteği sağlıyoruz” dedi.

“Gelecek vadeden projelere yatırım yapmaya başladık”

Start-up mantalitesiyle faaliyet gösteren bir hızlandırıcı olarak zaman kaybını minimuma indirdiklerini vurgulayan Alp Işık, “Işıklar Hub markasıyla kuluçka sürecini geçmiş, gelecek vadeden yenilikçi projelere yatırım yapmaya başladık. Bu projemiz sadece belirli bir dönem için değil, yıl boyunca başvurulara açık olan ve her yenilikçi fikrin değerlendirileceği bir platform olarak faaliyetlerine devam edecek. Bu sayede marka bilinirliği yüksek, çeşitlendirilmiş ve başarılı bir portföye sahip, uluslararası bir platform olup ülkemize katma değer üreten bir start-up hızlandırıcısı olacağımıza inanıyoruz” şeklinde konuştu.

“Dünyanın önde gelen start-up ekosistemleri arasındayız”

Türkiye’deki start-up ekosistemine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Alp Işık, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’de start-up ekosistemi gün geçtikçe büyüyor. Geçtiğimiz 10 yılda kurulan yeni start-up’ların sayısı, bunları desteklemek adına kurulan girişim sermayesi sayısı ve alınan yatırımların toplam miktarı göz önünde bulundurulduğunda, halihazırda büyümekte olan start-up ekosistemindeki trendin yükselerek artacağını öngörüyoruz. Ülkemizin ekosistemi geliştirmek adına sağladığı teşvik edici avantajlarda gün geçtikçe artıyor. E-ticaret ve gaming konusunda dünyanın önde gelen ekosistemleri arasında yer alıyoruz.”