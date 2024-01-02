Stellantis Türkiye Başkanlığına İbrahim Anaç getirildi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'nde 2022'den bu yana ticari faaliyetlerden sorumlu başkan yardımcılığı görevini üstlenen Anaç, Stellantis Türkiye'nin yeni başkanı oldu.

Önceki 5 yıllık süreçte Türkiye'den sorumlu olan ve görev süresi dolan Olivier Cornuaille ise Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'nde tüm markaların satış ve pazarlama operasyonlarından sorumlu olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cornuaille, son 5 yıl içinde önemli değişimleri, güçlü ve yetenekli bir ekibin sayesinde yürüttüklerini belirterek, "Stellantis ekibinin ve Türkiye'deki operasyonların liderliğini, işimizi ve ortaklarımızı çok iyi tanıyan İbrahim Anaç'a devretmekten mutluluk ve gurur duyuyorum. İbrahim Anaç, 1,5 yıl boyunca başarıyla üstlendiği bölge liderliği görevinde zenginleştirdiği tecrübesi ile Stellantis Türkiye'ye geri dönüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni görevine 1 Ocak itibarıyla başlayan Anaç, daha önce Peugeot Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapmıştı.