Stellantis’ten Çinli şirketle ortaklık görüşmesi
İtalyan otomobil üreticisi Stellantis, dünyanın en büyük otomobil pazarındaki varlığını güçlendirmek amacıyla Çinli bir elektrikli araç şirketiyle ortaklık için seçenekleri inceliyor.
Haber Merkezi
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Bloomberg haber ajansında yer alan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, Avrupa'nın en büyük ikinci otomobil üreticisi olan Stellantis, Çinli Zhejiang Leapmotor Technology Co ile görüşmeler yürütüyor.
Stellantis Reuters'ın sorularına yanıt vermedi.