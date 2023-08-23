Stellantis’ten Çinli şirketle ortaklık görüşmesi

Bloomberg haber ajansında yer alan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, Avrupa'nın en büyük ikinci otomobil üreticisi olan Stellantis, Çinli Zhejiang Leapmotor Technology Co ile görüşmeler yürütüyor.

Stellantis Reuters'ın sorularına yanıt vermedi.