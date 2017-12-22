Subaru'nun EyeSight'lı modellerine "en güvenli seçim" ödülü

22 Aralık 2017

Subaru'nun EyeSight özellikli 6 modeli "IIHS 2017 Top Safety Pick + Güvenlik Ödülü"nü kazandı.

Subaru'dan yapılan açıklamaya göre, Amerika Otoyol Güvenliği Sigorta Enstitüsü'nün (IIHS) her yıl açıkladığı Top Safety Pick + (TSP+) ödüllerinde, daha önce yeni Subaru XV (Crosstrek) ve WRX modelleri ile ulaşılan başarı, Legacy, Outback, Forester ve Impreza modellerinde de sürdürdü.

Böylece Subaru, toplamda 6 farklı modeliyle IIHS'nin 2018 TSP yani "en güvenli seçim" kategorisinde büyük ödülleri topladı.

Önleyici Güvenlik Sistemi EyeSight'a sahip olan Subaru yeni XV, WRX, Legacy, Outback, Forester ve Impreza modelleri IIHS'den en yüksek güvenlik puanlarını toplayarak, Subaru'nun "En Güvenli Otomobil Markası" olma hedefini sürdürmesini sağladı.

IIHS tarafından "en güvenli seçim" ödülünü alabilmek için IIHS'nin belirlediği 5 kategoriden (önden kısmi çarpışma, önden tam çarpışma, yandan çarpışma, tavan koruması ve kafa koruması) "en iyi" ya da "iyi", ön far performansı anlamında ise "kabul edilebilir" veya "iyi" notlarının alınması gerekiyor.

Verilen bilgiye göre, Subaru, ilk olarak yeni XV ve Impreza'da kullanılmaya başlanan yeni "Subaru Global Platform" ile birlikte "Dünyanın En Güvenli Otomobil Markası" olmayı hedefliyor. Yeni platform çeşitli motor seçeneklerini üzerinde uygulamaya imkan sağlıyor. Platform üzerinde, konvansiyonel motorlara ek olarak, hibrit, şarj edilebilir hibrit veya yüzde 100 elektrikli dahil olmak üzere her türlü motor tipi kullanılabilecek ve böylece üretim verimliliğinde de artış sağlanacak.

Kaynak: AA